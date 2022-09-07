الكشف عن سيارة دفع رباعي من "آوروس" قريبا في روسيا
14:35 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 14:45 GMT 07.09.2022)
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصوربدء الإنتاج التسلسلي لسيارات "أوروس سينات" في مصنع "ألاباغا" بجمهورية تتارستان، روسيا 31 مايو 2021
كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، عن قرب موعد تقديم سيارة دفع رباعي فاخرة متعددة الاستخدامات من شركة "أوروس" (Aurus Komendant) في نهاية سبتمبر/ أيلول.
وقال الوزير الروسي خلال محاضرة ألقاها ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي: "في نهاية هذا الشهر، سنقدم سيارة دفع رباعي".
يذكر أن روسيا كانت قد كشفت خلال معرض "إينوبروم" عن سيارة فاخرة من "أوروس" تعمل بالهيدروجين.
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصوربدء الإنتاج التسلسلي لسيارات "أوروس سينات" في مصنع "ألاباغا" بجمهورية تتارستان، روسيا 31 مايو 2021
بدء الإنتاج التسلسلي لسيارات "أوروس سينات" في مصنع "ألاباغا" بجمهورية تتارستان، روسيا 31 مايو 2021
والواقع أن سيارة "أوروس" الروسية لا تعمل بالهيدروجين وحده، إذ يمكنها أن تعمل بالطاقة الكهربائية أيضا.
ومن ميزاتها أنها تكتسب سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4 ثوان فقط. ويمكن شحن بطاريتها أو تعبئة خزان الهيدروجين فيها بما يكفي لـ600 كيلومتر.
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصوربدء الإنتاج التسلسلي لسيارات "أوروس سينات" في مصنع "ألاباغا" بجمهورية تتارستان، روسيا 31 مايو 2021
بدء الإنتاج التسلسلي لسيارات "أوروس سينات" في مصنع "ألاباغا" بجمهورية تتارستان، روسيا 31 مايو 2021
يذكر أن "أوروس" (Aurus) هي أول علامة تجارية روسية مخصصة للسيارات الفاخرة، والتي تشمل ضمن تشكيلتها المصنعة؛ سيارات ليموزين وسيدان وميني فان وسيارات الدفع الرباعي.
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يقود سيارة "أوروس" على مسار "تافريدا" الجديد على جسر القرم، روسيا 27 أغسطس 2020
بوتين يقود سيارة "أوروس" على مسار "تافريدا" الجديد على جسر القرم، روسيا 27 أغسطس 2020
© Sputnik . Mikhail Klimentiev/
وتبلغ استثمارات الحكومية في المشروع 12.4 مليار روبل، ويتم تصنيع السيارات في مصنع في يلابوغا (تتارستان).