https://sputnikarabic.ae/20220907/تحت-الضغوطات-الغربية-وفد-الطاقة-الذرية-لا-يرى-مصدر-القصف-على-المحطة-النووية-1067399848.html
تحت الضغوطات الغربية.. وفد "الطاقة الذرية" لا يرى مصدر القصف على المحطة النووية
تحت الضغوطات الغربية.. وفد "الطاقة الذرية" لا يرى مصدر القصف على المحطة النووية
يواصل الغرب الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلنت ذلك المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعقيبا على ما جاء في تقرير وفد الوكالة عن... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T07:22+0000
2022-09-07T07:22+0000
2022-09-07T07:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتتعرض محطة زابوروجيه النووية التي تقع في منطقة خرجت من نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية في كييف لقصف مدفعي وصاروخي من قبل القوات الأوكرانية مما ينذر باحتمال وقوع كارثة نووية. وجاء وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليتفقد المحطة وآثار القصف.والغريب أن التقرير الذي كتبه موفدو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يخلو من إشارة إلى مصدر القصف على المحطة النووية. وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية" لـ"سبوتنيك": "إن مصادر أوكرانية اعترفت بأن القوات الأوكرانية توجه الضربات إلى أهداف متفق عليها مع البنتاغون. وكيف يمكن القول، والحالة هذه، إن من المستحيل تحديد مَن يقصف ومن أي جهة؟".والأغلب ظنا أن موفدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يشيروا إلى مصدر القصف على المحطة منصاعين لضغط الغرب الذي يواصل رعايته لنظام الحكم الحالي في أوكرانيا.وقالت زاخاروفا إنه لا يمكن أن يخلو التقرير من معلومات عن القصف الذي يستهدف محطة زابوروجيه النووية إلا عندما لا يريد وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يرى مصدر القصف.
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روسيا
تحت الضغوطات الغربية.. وفد "الطاقة الذرية" لا يرى مصدر القصف على المحطة النووية
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يواصل الغرب الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلنت ذلك المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعقيبا على ما جاء في تقرير وفد الوكالة عن زيارته إلى محطة زابوروجيه النووية.
وتتعرض محطة زابوروجيه النووية التي تقع في منطقة خرجت من نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية في كييف لقصف مدفعي وصاروخي من قبل القوات الأوكرانية مما ينذر باحتمال وقوع كارثة نووية. وجاء وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليتفقد المحطة وآثار القصف.
والغريب أن التقرير الذي كتبه موفدو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يخلو من إشارة إلى مصدر القصف على المحطة النووية. وقالت
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية" لـ"سبوتنيك": "إن مصادر أوكرانية اعترفت بأن القوات الأوكرانية توجه الضربات إلى أهداف متفق عليها مع البنتاغون. وكيف يمكن القول، والحالة هذه، إن من المستحيل تحديد مَن يقصف ومن أي جهة؟".
والأغلب ظنا أن موفدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يشيروا إلى مصدر القصف على المحطة منصاعين لضغط الغرب الذي يواصل رعايته لنظام الحكم الحالي في أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا إنه لا يمكن أن يخلو التقرير من معلومات عن القصف الذي يستهدف محطة زابوروجيه النووية إلا عندما لا يريد وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يرى مصدر القصف.