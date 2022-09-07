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https://sputnikarabic.ae/20220907/لبنان-يسلم-روسيا-متهمة-بالمشاركة-في-جماعة-مسلحة-غير-شرعية-في-سوريا-1067419774.html
لبنان يسلم روسيا متهمة بالمشاركة في جماعة مسلحة غير شرعية في سوريا
لبنان يسلم روسيا متهمة بالمشاركة في جماعة مسلحة غير شرعية في سوريا
قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك إن لبنان سلم لروسيا مواطنة روسية متهمة بالمشاركة في جماعة مسلحة غير شرعية في سوريا. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T11:18+0000
2022-09-07T11:22+0000
العالم العربي
تسليم
لبنان
روسيا
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وقالت المسؤولة الروسية، للصحفيين اليوم الأربعاء، "اليوم، في مطار بيروت، سلم ضباط إنفاذ القانون في الجمهورية اللبنانية فيكتوريا ماتساكوف إلى زملائهم الروس لتسليمها إلى موسكو. في كانون الثاني 2020، بناء على طلب من وزارة الداخلية لجمهورية كالميكيا، تم إدراجها على قائمة المطلوبين الدوليين. واتهمت بالمشاركة في تشكيل مسلح غير شرعي على أراضي الجمهورية العربية السورية".وتابعت "اليوم، بعد أن وافق ممثلو السلطات اللبنانية المختصة على طلب التسليم المقدم من مكتب المدعي العام الروسي، سلموا المتهمة إلى موظفي الإنتربول التابع لوزارة الداخلية الروسية والسجون الفيدرالية لروسيا. لتسليم المطلوبين".
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العالم العربي, تسليم, لبنان, روسيا
العالم العربي, تسليم, لبنان, روسيا

لبنان يسلم روسيا متهمة بالمشاركة في جماعة مسلحة غير شرعية في سوريا

11:18 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 11:22 GMT 07.09.2022)
© AFP 2022 / Joseph Eidمطار بيروت الدولي على أطراف المدينة
مطار بيروت الدولي على أطراف المدينة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / Joseph Eid
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قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك إن لبنان سلم لروسيا مواطنة روسية متهمة بالمشاركة في جماعة مسلحة غير شرعية في سوريا.
وقالت المسؤولة الروسية، للصحفيين اليوم الأربعاء، "اليوم، في مطار بيروت، سلم ضباط إنفاذ القانون في الجمهورية اللبنانية فيكتوريا ماتساكوف إلى زملائهم الروس لتسليمها إلى موسكو. في كانون الثاني 2020، بناء على طلب من وزارة الداخلية لجمهورية كالميكيا، تم إدراجها على قائمة المطلوبين الدوليين. واتهمت بالمشاركة في تشكيل مسلح غير شرعي على أراضي الجمهورية العربية السورية".
وفقا لها، باستخدام قنوات الإنتربول، تم تتبع تحركات المرأة المطلوبة عبر الحدود. في ديسمبر/كانون الأول 2020، تم اعتقالها في لبنان.
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وتابعت "اليوم، بعد أن وافق ممثلو السلطات اللبنانية المختصة على طلب التسليم المقدم من مكتب المدعي العام الروسي، سلموا المتهمة إلى موظفي الإنتربول التابع لوزارة الداخلية الروسية والسجون الفيدرالية لروسيا. لتسليم المطلوبين".
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