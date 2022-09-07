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ليبيا تبحث تنظيم منتدى اقتصادي مع ألمانيا
ليبيا تبحث تنظيم منتدى اقتصادي مع ألمانيا
بحثت كل من ألمانيا وليبيا، اليوم الأربعاء، إمكانية تنظيم منتدى اقتصادي ليبي ألماني ومعرض يشمل أنشطة وبرامج متنوعة. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T16:52+0000
2022-09-07T16:52+0000
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وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن بحث فكرة تنظيم المنتدى جاء بناء على توجيهات سلامة الغويل، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي، وذلك بعد أن التقى أحمد الأحجل رئيس فريق العمل الاستشاري و الاقتصادي وعماد بحري مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، بأنيكا أنجلز، القائم بالأعمال بالسفارة الألمانية لدى ليبيا والوفد المرافق لها اليوم الأربعاء وذلك بمقر ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.وأوضح البيان أن اللقاء شهد بحث سبل تعميق العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة العمل على تطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة البلدين الصديقين كما تم بحث سبل التعاون الاقتصادي المشترك خاصة في مجال المشروعات الاستثمارية ورفع حجم التبادل التجاري وتنظيم انسياب رأس المال وانتقال الأفراد والتعاون الإنمائي والاستفادة من التجربة الالمانية في مجال ريادة الأعمال.و في الوقت ذاتهِ تم التأكيد على أهمية تكثيف الزيارات بين الجانبين وتبادل المعلومات الاقتصادية واستكشاف فرص المشاريع الجديدة من أجل تحقيق تعاون اقتصادي يخدم مصلحة البلدين الصديقين.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

ليبيا تبحث تنظيم منتدى اقتصادي مع ألمانيا

16:52 GMT 07.09.2022
© Sputnik . Maher Al Shaeriالعاصمة الليبية طرابلس، السبت، 18 يونيو 2022
العاصمة الليبية طرابلس، السبت، 18 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Maher Al Shaeri
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بحثت كل من ألمانيا وليبيا، اليوم الأربعاء، إمكانية تنظيم منتدى اقتصادي ليبي ألماني ومعرض يشمل أنشطة وبرامج متنوعة.
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن بحث فكرة تنظيم المنتدى جاء بناء على توجيهات سلامة الغويل، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي، وذلك بعد أن التقى أحمد الأحجل رئيس فريق العمل الاستشاري و الاقتصادي وعماد بحري مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، بأنيكا أنجلز، القائم بالأعمال بالسفارة الألمانية لدى ليبيا والوفد المرافق لها اليوم الأربعاء وذلك بمقر ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح البيان أن اللقاء شهد بحث سبل تعميق العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة العمل على تطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة البلدين الصديقين كما تم بحث سبل التعاون الاقتصادي المشترك خاصة في مجال المشروعات الاستثمارية ورفع حجم التبادل التجاري وتنظيم انسياب رأس المال وانتقال الأفراد والتعاون الإنمائي والاستفادة من التجربة الالمانية في مجال ريادة الأعمال.
و في الوقت ذاتهِ تم التأكيد على أهمية تكثيف الزيارات بين الجانبين وتبادل المعلومات الاقتصادية واستكشاف فرص المشاريع الجديدة من أجل تحقيق تعاون اقتصادي يخدم مصلحة البلدين الصديقين.
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