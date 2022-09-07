https://sputnikarabic.ae/20220907/ليبيا-حكومة-باشاغا-تشيد-بموقف-مصر-بعد-انسحابها-من-اجتماع-وزراء-الخارجية-العرب-1067398212.html

ليبيا.. حكومة باشاغا تشيد بموقف مصر بعد انسحابها من اجتماع وزراء الخارجية العرب

ليبيا.. حكومة باشاغا تشيد بموقف مصر بعد انسحابها من اجتماع وزراء الخارجية العرب

أشادت الحكومة الليبية، المكلفة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا، بموقف مصر، خلال اجتماع جامعة الدول العربية، أمس الثلاثاء، في القاهرة. 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T07:03+0000

2022-09-07T07:03+0000

2022-09-07T07:03+0000

أخبار ليبيا اليوم

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104394/42/1043944248_0:0:2938:1654_1920x0_80_0_0_fc4fe907d9c79853e0c626e80469c307.jpg

وقالت وزارة الخارجية الليبية، في بيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه، إن "موقف مصر أبان عن احترام للشرعية الوطنية والتزام بخيارات الأجسام المنتخبة ومناصرة لحق الليبيين في استرداد وامتلاك العملية السياسية".ودعت الحكومة المنتخبة من البرلمان "كل الدول العربية إلى اتخاذ موقف مماثل، تتجسد فيه روح الأخوة ووحدة المصير، وذلك من خلال احترام إرادة الليبيين وأجسامهم المنتخبة في اختيار حكومتهم الشرعية".كما دعت الوزارة "جامعة الدول العربية وأمانتها إلى فك الارتباط نهائيا بالحكومة السابقة المسماة حكومة الوحدة الوطنية، كونها منتهية الولاية ومسحوبة منها ثقة مجلس النواب، وأن يقتصر حصرا التعامل مع الحكومة الليبية الشرعية".وانسحب الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية، سامح شكري، أمس الثلاثاء، من جلسة الاجتماع العادي لوزراء الخارجية العرب في دورته 158.وأكد الجانب المصري أن الانسحاب "جاء بسبب تولي السيدة نجلاء المنقوش الممثلة لحكومة منتهية ولايتها، رئاسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب"، وفقاً لما صرّح به الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.وأوضح أبو زيد للوكالة، حول أسباب مغادرة وزير الخارجية والوفد المرافق له لتلك الجلسة، أن "هذا الموضوع كان محل نقاش في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل بدء الجلسة الرسمية".من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، أنها تحترم موقف الوفد المصري وانسحابه من الاجتماع الوزاري الذي تترأسه اليوم في جامعة الدول العربية، إلا أنها لا تتوافق معه.وقالت المنقوش، في كلمة مباشرة، عقب اجتماعات الجامعة العربية: "نحترم موقف وزير الخارجية سامح شكري، ولكن ليس بالضرورة أن نتوافق معه"، نافية "وجود أزمة بعد انسحاب الوفد المصري، وإنما اختلاف في وجهات النظر'، فيما يتعلق بشرعية حكومة الدبيبة".وقالت: "هي ليست أزمة وما حصل هو اختلاف في وجهات النظر، ودائما هناك اختلافات في وجهات نظر، هناك وجهة نظر سياسية معينة، قد نختلف أو نتفق معها، وموضوع النقاش كان سلسا جدا وبه أخذ وعطاء، واستمرت الدورة ونجحت وترأستها ليبيا، والدليل هو وجودي معكم اليوم".وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، والذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.

https://sputnikarabic.ae/20220906/المنقوش-نحترم-موقف-مصر-بالانسحاب-من-اجتماع-الجامعة-العربية-دون-التوافق-معه-1067380657.html

https://sputnikarabic.ae/20220906/انسحاب-الوفد-المصري-من-اجتماع-وزراء-الخارجية-العرب-1067372950.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, أخبار مصر الآن