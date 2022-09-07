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https://sputnikarabic.ae/20220907/مصدر-أردوغان-وبوتين-قد-يناقشان-صفقة-الغذاء-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-في-أوزبكستان-1067419143.html
مصدر: بوتين وأردوغان قد يناقشان "صفقة الغذاء" على هامش قمة منظمة شنغهاي في أوزبكستان
مصدر: بوتين وأردوغان قد يناقشان "صفقة الغذاء" على هامش قمة منظمة شنغهاي في أوزبكستان
أفاد مصدر دبلوماسي، بأن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، قد يناقشان "صفقة الغذاء"؛ وذلك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون القادمة في... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T11:01+0000
2022-09-07T11:01+0000
روسيا
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وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد بوتين، أن العالم قد يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب استئثار الدول الغربية بمعظم الحبوب الأوكرانية؛ دون التوريد إلى دول أفريقيا المحتاجة.وبحسب الرئيس الروسي، فإنه من المحتمل أن قضية القيود المفروضة على تصدير الحبوب الروسية، تستحق المناقشة مع الرئيس التركي.وردا على سؤال حول ما إذا كانت "صفقة الغذاء"، مدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع المرتقب للزعيمين في سمرقند؛ قال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نعم، إن هذا الموضوع ستتم مناقشته".وفي 22 تموز/يوليو الماضي، تم التوقيع في إسطنبول على اتفاقيات متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.وتفترض الصفقة، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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مصدر: بوتين وأردوغان قد يناقشان "صفقة الغذاء" على هامش قمة منظمة شنغهاي في أوزبكستان

11:01 GMT 07.09.2022
© Sputnik . Michael Klimentyevأردوغان وبوتين (صورة ارشيفية)
أردوغان وبوتين (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Michael Klimentyev
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أفاد مصدر دبلوماسي، بأن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، قد يناقشان "صفقة الغذاء"؛ وذلك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون القادمة في سمرقند بأوزبكستان، يومي 15 و16 أيلول/سبتمبر.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد بوتين، أن العالم قد يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب استئثار الدول الغربية بمعظم الحبوب الأوكرانية؛ دون التوريد إلى دول أفريقيا المحتاجة.

وبحسب الرئيس الروسي، فإنه من المحتمل أن قضية القيود المفروضة على تصدير الحبوب الروسية، تستحق المناقشة مع الرئيس التركي.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت "صفقة الغذاء"، مدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع المرتقب للزعيمين في سمرقند؛ قال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نعم، إن هذا الموضوع ستتم مناقشته".

وفي 22 تموز/يوليو الماضي، تم التوقيع في إسطنبول على اتفاقيات متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.

وتفترض الصفقة، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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