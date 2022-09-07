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https://sputnikarabic.ae/20220907/موسكو-عدم-الالتزام-بالاتفاقات-المتعلقة-بالمنتجات-الروسية-قد-يدفعنا-لعدم-تمديد-صفقة-الحبوب-1067392627.html
موسكو: عدم الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بالمنتجات الروسية قد يدفعنا لعدم تمديد صفقة الحبوب
موسكو: عدم الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بالمنتجات الروسية قد يدفعنا لعدم تمديد صفقة الحبوب
كشف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا قد تلغي صفقة الحبوب المبرمة، وذلك لأن بعض الاتفاقات المتعلقة بتوفير... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T05:35+0000
2022-09-07T05:35+0000
روسيا
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وأشار الدبلوماسي إلى أن الصفقة سارية لمدة أربعة أشهر وتنتهي في نوفمبر القادم، موضحا أن الجانب الروسي لن يشارك في مفاوضات تمديدها، لكن ذلك مرهون بالوضع والمستجدات الراهنة.وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 شباط/فبراير الماضي.
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موسكو: عدم الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بالمنتجات الروسية قد يدفعنا لعدم تمديد صفقة الحبوب

05:35 GMT 07.09.2022
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة رازوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة رازوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
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كشف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا قد تلغي صفقة الحبوب المبرمة، وذلك لأن بعض الاتفاقات المتعلقة بتوفير الصادرات الروسية لا يتم الالتزام بها.
وأشار الدبلوماسي إلى أن الصفقة سارية لمدة أربعة أشهر وتنتهي في نوفمبر القادم، موضحا أن الجانب الروسي لن يشارك في مفاوضات تمديدها، لكن ذلك مرهون بالوضع والمستجدات الراهنة.
وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 شباط/فبراير الماضي.
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