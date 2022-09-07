https://sputnikarabic.ae/20220907/مصر-تلزم-نتفليكس-وديزني-بـأعراف-وقيم-الدولة-1067419234.html
مصر تلزم نتفليكس وديزني بـ"أعراف وقيم" الدولة
مصر تلزم نتفليكس وديزني بـ"أعراف وقيم" الدولة
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إلزام منصات المحتوى الإلكتروني مثل نتفليكس وديزني بما وصفه بـ"أعراف وقيم" المجتمع المصري، وذلك من خلال إصدار تراخيص... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T11:04+0000
2022-09-07T11:04+0000
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ونقل موقع "القاهرة 24" عن المجلس بيانا، قال فيه إن "التراخيص والقواعد التنظيمية تشمل التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع".وأضاف بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن "أعداد المشتركين في مصر شهدت زيادات كبيرة وغير مسبوقة".يذكر أن نتفليكس كانت قد أعلنت عن خطط لإطلاق خطة اشتراك أرخص تعتمد على الإعلانات، منتصف يوليو/ تموز الماضي، وذلك بعد الربع الأول المخيب للآمال الذي خسرت فيه الشركة مشتركين لأول مرة منذ عقد.وقالت شركة "نتفليكس"، وهي شركة أمريكية ترفيهية لبث الأفلام، إنها ستعمل مع شركة مايكروسوفت المتخصصة في تقنيات الحاسوب، لإطلاق خطة اشتراك أرخص تتضمن إعلانات، حيث تكافح شركة البث العملاقة لجذب العملاءت، وفقا لوكالة "بلومبرغ".
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أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر تلزم نتفليكس وديزني بـ"أعراف وقيم" الدولة
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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إلزام منصات المحتوى الإلكتروني مثل نتفليكس وديزني بما وصفه بـ"أعراف وقيم" المجتمع المصري، وذلك من خلال إصدار تراخيص وقواعد تنظيمية ملزمة.
ونقل موقع
"القاهرة 24" عن المجلس بيانا، قال فيه إن "التراخيص والقواعد التنظيمية تشمل التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع".
وأضاف بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن "أعداد المشتركين في مصر شهدت زيادات كبيرة وغير مسبوقة".
يذكر أن نتفليكس كانت قد أعلنت عن خطط لإطلاق خطة اشتراك أرخص
تعتمد على الإعلانات، منتصف يوليو/ تموز الماضي، وذلك بعد الربع الأول المخيب للآمال الذي خسرت فيه الشركة مشتركين لأول مرة منذ عقد.
وقالت شركة "نتفليكس"، وهي شركة أمريكية ترفيهية لبث الأفلام، إنها ستعمل مع شركة مايكروسوفت المتخصصة في تقنيات الحاسوب، لإطلاق خطة اشتراك أرخص تتضمن إعلانات، حيث تكافح شركة البث العملاقة لجذب العملاءت، وفقا لوكالة "بلومبرغ".