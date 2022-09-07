https://sputnikarabic.ae/20220907/مقاتل-فرنسي-سابق-يتهم-بلاده-بالتورط-في-الإبادة-الجماعية-والهجوم-الكيماوي-على-دونيتسك-1067444578.html
مقاتل فرنسي سابق يتهم بلاده بالتورط في الإبادة الجماعية والهجوم الكيماوي على دونيتسك
مقاتل فرنسي سابق يتهم بلاده بالتورط في الإبادة الجماعية والهجوم الكيماوي على دونيتسك
اتهم المقاتل الفرنسي السابق، أدريان بوك، السلطات الفرنسية بالتورط في الهجوم الكيماوي على دونيتسك والمشاركة في الإبادة الجماعية لسكان دونباس. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T16:22+0000
2022-09-07T16:22+0000
2022-09-07T16:22+0000
أخبار أوكرانيا
مرتزقة
أخبار فرنسا
كيماوي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063470101_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9cb1170f040caa77b5295a9bd83b4b7f.jpg
ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" عن بوك قوله: "أود أن ألفت انتباهكم إلى هذا الجزء (من القذيفة). تم استخدام جزء من هذه القذيفة لمهاجمة دونيتسك، أثناء قصف دونيتسك، كسلاح كيميائي. أي أن الخزان الذي يحتوي على الأمونيا على أراضي مصنع الجعة في دونيتسك قد تضرر بشكل مباشر من هذه القذيفة. ما سبب تسرب الأمونيا؟ وهكذا يمكننا الآن أن نؤكد رسميا أن الدولة الفرنسية متورطة في هذا القصف والهجوم الكيماوي... في القصف الذي نتج عنه هجوم كيماوي على سكان جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع: "على مثل هذه الأعمال، يجب معاقبة الدولة الفرنسية، بعد كل شيء، نتيجة لهذا الهجوم الكيميائي، تم تلويث خزانين في المنطقة المجاورة مباشرة للمكان الذي سقطت فيه الذخيرة. هذه ليست مجرد جريمة جنائية. يمكن وصف الجريمة بأنها إبادة جماعية ضد السكان. وبالتالي، هناك أدلة على جرائم الدولة الفرنسية مباشرة، وكذلك التورط في هجوم كيماوي ضد الأشخاص".
https://sputnikarabic.ae/20220705/إعلام-مقتل-ثاني-مرتزق-فرنسي-في-أوكرانيا-1064658903.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063470101_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8018e707c26aa42447fd59834be78a0e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, مرتزقة, أخبار فرنسا , كيماوي
أخبار أوكرانيا, مرتزقة, أخبار فرنسا , كيماوي
مقاتل فرنسي سابق يتهم بلاده بالتورط في الإبادة الجماعية والهجوم الكيماوي على دونيتسك
تابعنا عبر
اتهم المقاتل الفرنسي السابق، أدريان بوك، السلطات الفرنسية بالتورط في الهجوم الكيماوي على دونيتسك والمشاركة في الإبادة الجماعية لسكان دونباس.
ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" عن بوك قوله: "أود أن ألفت انتباهكم إلى هذا الجزء (من القذيفة). تم استخدام جزء من هذه القذيفة لمهاجمة دونيتسك، أثناء قصف دونيتسك، كسلاح كيميائي. أي أن الخزان الذي يحتوي على الأمونيا على أراضي مصنع الجعة في دونيتسك قد تضرر بشكل مباشر من هذه القذيفة. ما سبب تسرب الأمونيا؟ وهكذا يمكننا الآن أن نؤكد رسميا أن الدولة الفرنسية متورطة في هذا القصف والهجوم الكيماوي... في القصف الذي نتج عنه هجوم كيماوي على سكان جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأكد أن شظية القذيفة التي عثر عليها هو وطاقم مركز التنسيق المشترك أطلقت من "هاوتزر" فرنسي من طراز قيصر وصُنعت في فرنسا. تم العثور على الجزء في أراضي مصنع الجعة في دونيتسك. القذيفة معلمة بالفرنسية.
وتابع: "على مثل هذه الأعمال، يجب معاقبة الدولة الفرنسية، بعد كل شيء، نتيجة لهذا الهجوم الكيميائي، تم تلويث خزانين في المنطقة المجاورة مباشرة للمكان الذي سقطت فيه الذخيرة. هذه ليست مجرد جريمة جنائية. يمكن وصف الجريمة بأنها إبادة جماعية ضد السكان. وبالتالي، هناك أدلة على جرائم الدولة الفرنسية مباشرة، وكذلك التورط في هجوم كيماوي ضد الأشخاص".