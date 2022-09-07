https://sputnikarabic.ae/20220907/موسكو-مستعدة-لمناقشة-قضية-إلغاء-عقوبة-الإعدام-في-دونيتسك-ولوغانسك-1067435218.html

موسكو مستعدة لمناقشة قضية إلغاء عقوبة الإعدام في دونيتسك ولوغانسك

موسكو مستعدة لمناقشة قضية إلغاء عقوبة الإعدام في دونيتسك ولوغانسك

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الأربعاء أنها مستعدة لمناقشة مسألة إلغاء عقوبة الإعدام مع سلطات دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في حال... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T13:55+0000

2022-09-07T13:55+0000

2022-09-07T13:55+0000

روسيا

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وقالت موسكالكوفا للصحفيين في المنتدى الاقتصادي العالمي: "إذا أثاروا هذه القضايا معي، فأنا على استعداد للمناقشة، لكن هذا شأن داخلي متعلق بالجمهوريات المستقلة".وفي سياق متصل، دعت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، موسكالكوفا إلى زيارة الجمهورية للتعرف على رأي سكانها بشأن عقوبة الإعدام ضد المرتزقة الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب أوكرانيا.وقرر برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، إلغاء الحظر على تنفيذ أحكام الإعدام بحق المرتزقة الأجانب.وجاء في بيان السلطات: "بالنظر إلى أنه لا يمكن وضع تدابير استثنائية للعقاب إلا للجرائم الخطيرة بشكل خاص التي تنتهك الحياة، وكذلك للجرائم الفردية المرتكبة أثناء الحرب أو في حالة قتالية، ونظرا لضرورة حماية سيادة جمهورية دونيتسك الشعبية وسلامتها الإقليمية ومصالحها في الوضع العسكري السياسي الحالي، يقترح مشروع القانون إيقاف الحظر على تنفيذ عقوبة الإعدام".اعتمد النواب قانون "التعديلات على المادة 202 من القانون التنفيذي الجنائي لجمهورية دونيتسك الشعبية، وستدخل هذه القاعدة القانونية حيز التنفيذ بعد نشر قانون الجمهورية".

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