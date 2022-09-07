https://sputnikarabic.ae/20220907/نوفاتيك-الروسية-تعتزم-الانسحاب-من-مشاريع-في-الجبل-الأسود-ولبنان--1067419921.html
"نوفاتيك" الروسية تعتزم الانسحاب من مشاريع في الجبل الأسود ولبنان
"نوفاتيك" الروسية تعتزم الانسحاب من مشاريع في الجبل الأسود ولبنان
كشف المدير التنفيذي لشركة "نوفاتيك" الروسية، ليونيد ميخلسون، أن شركته تعتزم الانسحاب من مشاريع في كل من الجبل الأسود ولبنان. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T11:31+0000
2022-09-07T11:31+0000
2022-09-07T11:31+0000
روسيا
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وجاء إعلان ميخلسون ردا على سؤال حول ما إذا كانت نوفاتيك تخطط للانسحاب من المشاريع في هذه البلدان خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، حيث قال: "من الجبل الأسود ومن لبنان نعم نعتزم الانسحاب".وسمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، لشركة "نوفاتيك"، ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا، بالحصول على أسهم "توتال إنرجيز" (مجموعة شركات فرنسية متكاملة متعددة الجنسيات للنفط والغاز) في "تيرنفت غاز".وجاء في نص الوثيقة المنشورة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية: "وفقا للفقرة الخامسة من مرسوم الرئيس الروسي المؤرخ في 5 آب/ أغسطس 2022، والتعليمات الصادرة من الرئيس الروسي بتاريخ 16 أغسطس 2022 ... للسماح لشركة "نوفاتيك" بإتمام صفقة لشراء 1714180106 سهما عاديا من "تيرنفت غاز"، التابعة لشركة مساهمة من نوع مبسط".ووأعلنت شركة "نوفاتيك"، في نهاية شهر أغسطس عن استحواذها على حصة 49 في المئة في" توتال إنرجيز" الفرنسية في مشروعها المشترك "تيرنفت غاز"، وبذلك زادت حصتها إلى 100%.وتستضيف مدنية فلاديفوستوك في أقصى الشرق الأقصى الروسي هذا الأسبوع فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الشرقي، وسط مشاركة دولية واسعة وخاصة من دول آسيوية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"نوفاتيك" الروسية تعتزم الانسحاب من مشاريع في الجبل الأسود ولبنان
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كشف المدير التنفيذي لشركة "نوفاتيك" الروسية، ليونيد ميخلسون، أن شركته تعتزم الانسحاب من مشاريع في كل من الجبل الأسود ولبنان.
وجاء إعلان ميخلسون ردا على سؤال حول ما إذا كانت نوفاتيك تخطط للانسحاب من المشاريع في هذه البلدان خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، حيث قال: "من الجبل الأسود ومن لبنان نعم نعتزم الانسحاب".
وسمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، لشركة "نوفاتيك"، ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا، بالحصول على أسهم "توتال إنرجيز" (مجموعة شركات فرنسية متكاملة متعددة الجنسيات للنفط والغاز) في "تيرنفت غاز".
وجاء في نص الوثيقة المنشورة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية: "وفقا للفقرة الخامسة من مرسوم الرئيس الروسي المؤرخ في 5 آب/ أغسطس 2022، والتعليمات الصادرة من الرئيس الروسي بتاريخ 16 أغسطس 2022 ... للسماح لشركة "نوفاتيك" بإتمام صفقة لشراء 1714180106 سهما عاديا من "تيرنفت غاز"، التابعة لشركة مساهمة من نوع مبسط".
ووأعلنت شركة "نوفاتيك"، في نهاية شهر أغسطس عن استحواذها على حصة 49 في المئة في" توتال إنرجيز" الفرنسية في مشروعها المشترك "تيرنفت غاز"، وبذلك زادت حصتها إلى 100%.
وتستضيف مدنية فلاديفوستوك في أقصى الشرق الأقصى الروسي هذا الأسبوع فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الشرقي
، وسط مشاركة دولية واسعة وخاصة من دول آسيوية.