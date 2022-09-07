https://sputnikarabic.ae/20220907/نيويورك-تايمز-الولايات-المتحدة-لن-تسعى-لتغيير-الأنظمة-السياسية-في-الدول-الأخرى-من-أجل-الديمقراطية-1067435803.html

"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة لن تسعى لتغيير الأنظمة السياسية في الدول الأخرى من أجل الديمقراطية

"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة لن تسعى لتغيير الأنظمة السياسية في الدول الأخرى من أجل الديمقراطية

أفادت مصادر بأن جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن "لتعزيز الديمقراطية" في الخارج ستلتقى دفعة إضافية. 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T14:34+0000

2022-09-07T14:34+0000

2022-09-07T14:34+0000

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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم أمس الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لن تسعى، كجزء من ترويجها "للدفاع عن الديمقراطية"، إلى تغيير الأنظمة السياسية في الدول الأخرى، ولن "تعزز" الديمقراطية.وبحسب المتحدثين في المنشور، فإن جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ "تعزيز الديمقراطية" في الخارج ستتلقى دفعة إضافية. لذلك، على البيت الأبيض قريبًا أن يعلن عن "القمة الدولية الثانية للديمقراطية" - الأولى التي عُقدت في ديسمبر/ كانون الأول 2021. بالإضافة إلى ذلك، فإن "استراتيجية الأمن القومي"، التي قد تصدرها الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول، ستسلط الضوء على "تعزيز الحكومات الديمقراطية" كأولوية في السياسة الأمريكية، حسبما ذكرت مصادر صحفية. قال مساعدو بايدن لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه على عكس جهود الإدارات السابقة، فإن نهجهم هو تحقيق "استدامة ديمقراطية" بدلاً من "تعزيز الديمقراطية". الفكرة الأساسية للديمقراطيين في إطار المشروع هي تعزيز الأنظمة الديمقراطية والتعاون فيما بينهم، وعدم ممارسة "الضغط عليهم لتغيير الأنظمة السياسية أو الحكومات".ونتيجة لذلك، سيكون بايدن قادرًا على الدفاع عن أفكار الليبرالية الدولية، على عكس ترامب، الذي يدعو إلى "نهج انعزالي" ويدافع عن شعار "أمريكا أولاً"، كما أكدت المنشور. كما تشير الصحيفة، تعرض مشروع الأممية الليبرالية في السنوات الأخيرة لانتقادات من سياسيين من مختلف المعتقدات السياسية. لذلك، هناك خطر أن يُنظر إلى بايدن على أنه سياسي "ساذج" أو "إمبريالي" في رغبته في تعزيز الديمقراطية.وأضافت الصحيفة أيضًا: "يشير المنتقدون إلى الحروب الكارثية وجهود بناء الدولة في العراق وأفغانستان التي نُفِّذت باسم الديمقراطية. ويقولون إن الدافع الأمريكي للتجارة الحرة والأسواق المفتوحة قد غذى اللامساواة العالمية، والكارثة البيئية وتمكين المستبدين أفرادا وجماعات".

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