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https://sputnikarabic.ae/20220907/وزير-الخارجية-فنلندا-لن-تقيد-دخول-السياح-الروس-دون-قرار-من-الاتحاد-الأوروبي-1067424810.html
وزير الخارجية: فنلندا لن تقيد دخول السياح الروس دون قرار من الاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: فنلندا لن تقيد دخول السياح الروس دون قرار من الاتحاد الأوروبي
قال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، اليوم الأربعاء، إن فنلندا خفضت عدد التأشيرات السياحية الصادرة للروس، لكنها لن تقيد الدخول إليها دون قرار ذي صلة من... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T11:59+0000
2022-09-07T11:59+0000
العالم
فنلندا
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وقال هافيستو خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق في مدينة كاوناس الليتوانية، كما أذاعته وزارة الخارجية الليتوانية: "لقد خفضت فنلندا بشكل كبير عدد التأشيرات السياحية الصادرة للروس. نحن نتحكم في عملية التأشيرة الخاصة بنا، لكننا نحتاج إلى توجيهات المفوضية الأوروبية بشأن ما يجب فعله بالتأشيرات الصادرة عن دول الشنغن الأخرى".خفضت هلسنكي عدد التأشيرات السياحية الصادرة للمواطنين الروس ردا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الفنلندية إنه اعتبارا من الأول من سبتمبر/ أيلول تصدر فنلندا ما يصل إلى 100 تأشيرة في الأسبوع.
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العالم, فنلندا
العالم, فنلندا

وزير الخارجية: فنلندا لن تقيد دخول السياح الروس دون قرار من الاتحاد الأوروبي

11:59 GMT 07.09.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الفنلندية، بيكا هافيستو
وزير الخارجية الفنلندية، بيكا هافيستو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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قال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، اليوم الأربعاء، إن فنلندا خفضت عدد التأشيرات السياحية الصادرة للروس، لكنها لن تقيد الدخول إليها دون قرار ذي صلة من المفوضية الأوروبية.
وقال هافيستو خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق في مدينة كاوناس الليتوانية، كما أذاعته وزارة الخارجية الليتوانية: "لقد خفضت فنلندا بشكل كبير عدد التأشيرات السياحية الصادرة للروس. نحن نتحكم في عملية التأشيرة الخاصة بنا، لكننا نحتاج إلى توجيهات المفوضية الأوروبية بشأن ما يجب فعله بالتأشيرات الصادرة عن دول الشنغن الأخرى".
خفضت هلسنكي عدد التأشيرات السياحية الصادرة للمواطنين الروس ردا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الفنلندية إنه اعتبارا من الأول من سبتمبر/ أيلول تصدر فنلندا ما يصل إلى 100 تأشيرة في الأسبوع.
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