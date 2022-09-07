عربي
https://sputnikarabic.ae/20220907/وزير-خارجية-البحرين-ونظيره-السعودي-يبحثان-العلاقات-الثنائية-والقضايا-الإقليمية-1067432033.html
وزير خارجية البحرين ونظيره السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
وزير خارجية البحرين ونظيره السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
بحث وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية والأوضاع العربية والإقليمية والقضايا ذات... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T13:17+0000
2022-09-07T13:17+0000
السعودية
البحرين
مجلس التعاون الخليجي
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/05/1047410454_0:97:2985:1776_1920x0_80_0_0_685ef6304ea7e369fe594b9075da89d8.jpg
وحسب وكالة الأنباء البحرينية، جاء ذلك خلال لقائهما اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض.وخلال اللقاء، بحث الجانبان مسار علاقات الأخوة التاريخية المميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين وما وصلت اليه من تطور ونمو في مختلف المجالات.وناقش الوزيران أيضا أوجه التعاون والتكامل الخليجي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري في دورته الحالية.وذلك بالإضافة إلى متابعة التنسيق المشترك تجاه تطورات الأوضاع العربية والإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي بن فرحان هو رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
https://sputnikarabic.ae/20211210/السعودية-والبحرين-تؤكدان-أهمية-التعامل-بشكل-فعال-مع-الملف-النووي-والصاروخي-لإيران-1053787647.html
السعودية
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/05/1047410454_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_6f5db0c9c2adf0736ad3363df4c2cbbd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, البحرين, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي
السعودية, البحرين, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي

وزير خارجية البحرين ونظيره السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

13:17 GMT 07.09.2022
© AFP 2022 / MAZEN MAHDIوزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني
وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / MAZEN MAHDI
تابعنا عبرTelegram
بحث وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية والأوضاع العربية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحسب وكالة الأنباء البحرينية، جاء ذلك خلال لقائهما اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض.
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
السعودية والبحرين تؤكدان أهمية التعامل بشكل فعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران
10 ديسمبر 2021, 15:22 GMT
وخلال اللقاء، بحث الجانبان مسار علاقات الأخوة التاريخية المميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين وما وصلت اليه من تطور ونمو في مختلف المجالات.
وناقش الوزيران أيضا أوجه التعاون والتكامل الخليجي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري في دورته الحالية.
وذلك بالإضافة إلى متابعة التنسيق المشترك تجاه تطورات الأوضاع العربية والإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي بن فرحان هو رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала