https://sputnikarabic.ae/20220907/وزير-خارجية-البحرين-ونظيره-السعودي-يبحثان-العلاقات-الثنائية-والقضايا-الإقليمية-1067432033.html
وزير خارجية البحرين ونظيره السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
وزير خارجية البحرين ونظيره السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
بحث وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية والأوضاع العربية والإقليمية والقضايا ذات... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T13:17+0000
2022-09-07T13:17+0000
2022-09-07T13:17+0000
السعودية
البحرين
مجلس التعاون الخليجي
العالم العربي
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وحسب وكالة الأنباء البحرينية، جاء ذلك خلال لقائهما اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض.وخلال اللقاء، بحث الجانبان مسار علاقات الأخوة التاريخية المميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين وما وصلت اليه من تطور ونمو في مختلف المجالات.وناقش الوزيران أيضا أوجه التعاون والتكامل الخليجي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري في دورته الحالية.وذلك بالإضافة إلى متابعة التنسيق المشترك تجاه تطورات الأوضاع العربية والإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي بن فرحان هو رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
https://sputnikarabic.ae/20211210/السعودية-والبحرين-تؤكدان-أهمية-التعامل-بشكل-فعال-مع-الملف-النووي-والصاروخي-لإيران-1053787647.html
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السعودية, البحرين, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي
السعودية, البحرين, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي
وزير خارجية البحرين ونظيره السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
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بحث وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية والأوضاع العربية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحسب وكالة
الأنباء البحرينية، جاء ذلك خلال لقائهما اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض.
10 ديسمبر 2021, 15:22 GMT
وخلال اللقاء، بحث الجانبان مسار علاقات الأخوة التاريخية المميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين وما وصلت اليه من تطور ونمو في مختلف المجالات.
وناقش الوزيران أيضا أوجه التعاون والتكامل الخليجي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري في دورته الحالية.
وذلك بالإضافة إلى متابعة التنسيق المشترك تجاه تطورات الأوضاع العربية والإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي
بن فرحان هو رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي.