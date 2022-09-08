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https://sputnikarabic.ae/20220908/إسرائيل-تستضيف-مؤتمرا-دوليا-بشأن-التحديث-العسكري-بمشاركة-العشرات-من-قادة-جيوش-العالم-الأول-من-نوعه-1067486603.html
إسرائيل تستضيف مؤتمرا دوليا بشأن التحديث العسكري بمشاركة العشرات من قادة جيوش العالم.. الأول من نوعه
إسرائيل تستضيف مؤتمرا دوليا بشأن التحديث العسكري بمشاركة العشرات من قادة جيوش العالم.. الأول من نوعه
يستضيف الجيش الإسرئيلي، مؤتمرا دوليا، هو الأول من نوعه، بشأن التجديد والتحديث العسكري بمشاركة العشرات من قادة جيوش العالم، من بينها دول عربية. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T15:20+0000
2022-09-08T15:20+0000
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
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وأكد أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أن المؤتمر سيستمر لمدة أسبوع، حيث يبدأ فعالياته من 12- 15سبتمبر/أيلول الجاري.وذكر أدرعي أن المؤتمر الدولي سيتناول آليات التغيير والابتكار التي يشهدها ميدان المعركة الحديثة بالتركيز على الدفاع المتعدد الأبعاد، والولوج البري المتعدد الأبعاد، والضربات المتعددة الأبعاد، وإدارة الطيف العسكري - سبكتروم، والسايبر والبحث والأساليب.وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "التطور والتجدد العسكري سيكونان من صلب أعمال المؤتمر الدولي بقيادة قادة جيش الدفاع ومن شأنه أن يعزز الشرعية الدولية في مجال توسيع حرية العمل وخلق عمق استراتيجي".وأشار أفيخاي أدرعي إلى أن المؤتمر الدولي الذي تشارك فيه دول عربية، سيبرز إسرائيل كقوة إقليمية وجسر تلاق بين الثقافات، بدعوى أنها مورد مهم في مجال الابتكار والأمن المحلي والدولي".
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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تستضيف مؤتمرا دوليا بشأن التحديث العسكري بمشاركة العشرات من قادة جيوش العالم.. الأول من نوعه

15:20 GMT 08.09.2022
© AFP 2022 / Jalaa Mareyالحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / Jalaa Marey
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يستضيف الجيش الإسرئيلي، مؤتمرا دوليا، هو الأول من نوعه، بشأن التجديد والتحديث العسكري بمشاركة العشرات من قادة جيوش العالم، من بينها دول عربية.
وأكد أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أن المؤتمر سيستمر لمدة أسبوع، حيث يبدأ فعالياته من 12- 15سبتمبر/أيلول الجاري.
وذكر أدرعي أن المؤتمر الدولي سيتناول آليات التغيير والابتكار التي يشهدها ميدان المعركة الحديثة بالتركيز على الدفاع المتعدد الأبعاد، والولوج البري المتعدد الأبعاد، والضربات المتعددة الأبعاد، وإدارة الطيف العسكري - سبكتروم، والسايبر والبحث والأساليب.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "التطور والتجدد العسكري سيكونان من صلب أعمال المؤتمر الدولي بقيادة قادة جيش الدفاع ومن شأنه أن يعزز الشرعية الدولية في مجال توسيع حرية العمل وخلق عمق استراتيجي".
وأشار أفيخاي أدرعي إلى أن المؤتمر الدولي الذي تشارك فيه دول عربية، سيبرز إسرائيل كقوة إقليمية وجسر تلاق بين الثقافات، بدعوى أنها مورد مهم في مجال الابتكار والأمن المحلي والدولي".
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