https://sputnikarabic.ae/20220908/إسرائيل-شركة-إينرجيان-تعلن-تأجيل-استخراج-الغاز-من-حقل-كاريش-حتى-الشهر-المقبل-1067470713.html

إسرائيل: شركة "إينرجيان" تعلن تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش حتى الشهر المقبل

إسرائيل: شركة "إينرجيان" تعلن تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش حتى الشهر المقبل

كشف مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون، أنهم "تلقوا بلاغا من شركة "إنرجيان"، التي تشغل منصة استخراج الغاز في حقل "كاريش، مفاده أنه لا يمكن البدء باستخراج الغاز... 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T10:18+0000

2022-09-08T10:18+0000

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ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن المسؤولبن الأمنيين والسياسيين الإسرائيلين، أن العمل سيبدأ في منتصف أو نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، متوقعين عودة الوسيط الأمريكي في المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، آموس هوكشتاين، إلى المنطقة، اليوم.ووصف مسؤولون إسرائيليون زيارة هوكشتان للمنطقة التي يبدأها من إسرائيل، بأنها "بالغة الأهمية وحاسمة" بكل ما يتعلق بحل الخلاف حول الحدود البحرية والتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان ومنع تصعيد عسكري.وأواخر يوليو/ تموز الماضي، أجرى هوكشتاين جولة في إسرائيل وبيروت في محاولة لنقل المقترحات وتقريب وجهات النظر للتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع البحري.وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية في عام 2020، حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لنحو 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا يشمل جزءًا من حقل غاز كاريش، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل وترفض مناقشة شروط لبنان حوله.وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان في مجال استكشاف مصادر الطاقة، إذ يعاني هذا البلد من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات أثرت بشكل ملحوظ على قطاع الطاقة في عموم البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20220906/عون-توتال-الفرنسية-يمكن-أن-تساعد-لبنان-في-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1067358673.html

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