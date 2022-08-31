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إعلام: الوسيط الأمريكي بين إسرائيل ولبنان يعود إلى المنطقة الأسبوع المقبل
إعلام: الوسيط الأمريكي بين إسرائيل ولبنان يعود إلى المنطقة الأسبوع المقبل
قالت مصادر سياسية إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إن الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين سيعود الأسبوع المقبل إلى بيروت وتل أبيب لاستكمال اتفاق ترسيم الحدود البحرية... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T20:59+0000
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن المصادر التي لم تسمها، إن هوكشتاين وصل إلى باريس اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول دور شركة الحفر الفرنسية توتال، التي من المفترض أن تقوم بالتنقيب في الحقل المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان.وسبق أن وقعت "توتال إنرجي" مع لبنان اتفاقا للتنقيب في المنطقة رقم 9 في مياه البحر المتوسط المتنازع عليها مع إسرائيل.وكان البيت الأبيض أعلن، مساء اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في مكالمة هاتفية "أهمية اختتام المفاوضات حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع المقبلة"، وفق الصحيفة.وأواخر يوليو/تموز الماضي، أجرى الوسيط الأمريكي جولة في إسرائيل وبيروت في محاولة لنقل المقترحات وتقريب وجهات النظر للتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع البحري.وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية في عام 2020، حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لنحو 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا يشمل جزءً من حقل غاز كاريش، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل وترفض مناقشة شروط لبنان حوله.وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان في مجال استكشاف مصادر الطاقة، إذ يعاني هذا البلد من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات أثرت بشكل ملحوظ على قطاع الطاقة في عموم البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220822/هوكشتاين-يتصل-بنائب-رئيس-البرلمان-اللبناني-قبل-طرح-تصوره-الخطي-حول-ترسيم-الحدود-1066741398.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: الوسيط الأمريكي بين إسرائيل ولبنان يعود إلى المنطقة الأسبوع المقبل
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قالت مصادر سياسية إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إن الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين سيعود الأسبوع المقبل إلى بيروت وتل أبيب لاستكمال اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بحسب إعلام عبري.
ونقلت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية عن المصادر التي لم تسمها، إن هوكشتاين وصل إلى باريس اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول دور شركة الحفر الفرنسية توتال، التي من المفترض أن تقوم بالتنقيب في الحقل المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان.
وسبق أن وقعت "توتال إنرجي" مع لبنان اتفاقا للتنقيب في المنطقة رقم 9 في مياه البحر المتوسط المتنازع عليها مع إسرائيل.
وكان البيت الأبيض أعلن، مساء اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في مكالمة هاتفية
"أهمية اختتام المفاوضات حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع المقبلة"، وفق الصحيفة.
وأواخر يوليو/تموز الماضي، أجرى الوسيط الأمريكي
جولة في إسرائيل وبيروت في محاولة لنقل المقترحات وتقريب وجهات النظر للتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع البحري.
وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية في عام 2020، حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لنحو 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا يشمل جزءً من حقل غاز كاريش، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل وترفض مناقشة شروط لبنان حوله.
وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان في مجال استكشاف مصادر الطاقة، إذ يعاني هذا البلد من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات أثرت بشكل ملحوظ على قطاع الطاقة في عموم البلاد.