https://sputnikarabic.ae/20220908/الدفاع-المدني-بالسودان-ارتفاع-عدد-ضحايا-السيول-والفيضانات-إلى-117-شخصا-و116-مصابا-1067480433.html
الدفاع المدني بالسودان: ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 117 شخصا و116 مصابا
الدفاع المدني بالسودان: ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 117 شخصا و116 مصابا
أكد المجلس القومى للدفاع المدني بالسودان، اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا السيول والفيضانات، ارتفع إلى أكثر من 200 صريع ومصاب، فيما انهارت آلاف المنازل والمرافق... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T12:56+0000
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أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. وحسب بيان رسمي من مكتب الناطق الرسمي باسم المجلس القومى للدفاع المدني، اليوم، "ارتفع عدد ضحايا السيول والفيضانات بالبلاد إلى:" 117 صريعاً و 116 مصاباً، فيما انهار أكثر من 10 آلاف من المنازل والمرافق العامة بالبلاد".ودعت الحكومة السودانية الدول الصديقة لمساعدة السودان في هذه الكارثة الطبيعية التي أدت لنزوح آلاف الأسر من منازلها جراء انهيار منازلها، خاصة في ولايات الجزيرة الواقعة وسط السودان.ووصل إلى السودان العديد من المساعدات الإنسانية للمواطنين الذين تأثروا بعواقب السيول والفيضانات، أغلبها من الدول العربية، السعودية والإمارات وقطر ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20220906/لجنة-الفيضان-في-السودان-استقرار-القطاعات-على-النيل-أقل-من-مناسيب-الفيضان-1067362524.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الدفاع المدني بالسودان: ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 117 شخصا و116 مصابا
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أكد المجلس القومى للدفاع المدني بالسودان، اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا السيول والفيضانات، ارتفع إلى أكثر من 200 صريع ومصاب، فيما انهارت آلاف المنازل والمرافق العامة بعدة أنحاء من البلاد.
الخرطوم - سبوتنيك. وحسب بيان رسمي من مكتب الناطق الرسمي باسم المجلس القومى للدفاع المدني، اليوم، "ارتفع عدد ضحايا السيول والفيضانات بالبلاد إلى:" 117 صريعاً و 116 مصاباً، فيما انهار أكثر من 10 آلاف من المنازل والمرافق العامة بالبلاد".
ودعت الحكومة السودانية الدول الصديقة لمساعدة السودان في هذه الكارثة الطبيعية التي أدت لنزوح آلاف الأسر من منازلها جراء انهيار منازلها، خاصة في ولايات الجزيرة الواقعة وسط السودان.
ووصل إلى السودان العديد من المساعدات الإنسانية للمواطنين الذين تأثروا بعواقب السيول والفيضانات، أغلبها من الدول العربية، السعودية والإمارات وقطر ومصر.