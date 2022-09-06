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https://sputnikarabic.ae/20220906/لجنة-الفيضان-في-السودان-استقرار-القطاعات-على-النيل-أقل-من-مناسيب-الفيضان-1067362524.html
لجنة الفيضان في السودان: استقرار القطاعات على النيل أقل من مناسيب الفيضان
لجنة الفيضان في السودان: استقرار القطاعات على النيل أقل من مناسيب الفيضان
أكد تقرير لجنة الفيضان في السودان استقرار جميع القطاعات على النيل بمناسيب أقل من مناسيب الفيضان. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T12:23+0000
2022-09-06T12:23+0000
أخبار السودان اليوم
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، سجل منسوب النيل الأزرق عند حدود السودان وإثيوبيا 595 مليون متر مكعب، أما نهر عطبرة فسجل 352 مليون متر مكعب.وقالت لجنة الفيضان إنه جرى التنبيه على المواطنين القاطنين على نهري الدندر والرهد بالحذر والحيطة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.كما أعلنت اللجنة استمرار التخزين بجميع الخزانات.وتعاني ولايات نهر النيل وشمال كردفان وسنار والجزيرة والنيل الأبيض وكسلا والقضارف، في السودان من تداعيات الفيضانات والأمطار بسبب تدهور البنية التحتية في البلاد.ويشهد السودان سنويا، بين حزيران/يونيو، وتشرين الأول/أكتوبر، أمطاراً غزيرة غالباً ما تؤدي إلى فيضانات تلحق أضراراً بالمساكن والبنى التحتية والمحاصيل.
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أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

لجنة الفيضان في السودان: استقرار القطاعات على النيل أقل من مناسيب الفيضان

12:23 GMT 06.09.2022
© Photo / Insan Org‏.‏استعدادات السودان لفيضان النيل
استعدادات السودان لفيضان النيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© Photo / Insan Org‏.‏
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أكد تقرير لجنة الفيضان في السودان استقرار جميع القطاعات على النيل بمناسيب أقل من مناسيب الفيضان.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، سجل منسوب النيل الأزرق عند حدود السودان وإثيوبيا 595 مليون متر مكعب، أما نهر عطبرة فسجل 352 مليون متر مكعب.
وقالت لجنة الفيضان إنه جرى التنبيه على المواطنين القاطنين على نهري الدندر والرهد بالحذر والحيطة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.
كما أعلنت اللجنة استمرار التخزين بجميع الخزانات.
وتعاني ولايات نهر النيل وشمال كردفان وسنار والجزيرة والنيل الأبيض وكسلا والقضارف، في السودان من تداعيات الفيضانات والأمطار بسبب تدهور البنية التحتية في البلاد.
ويشهد السودان سنويا، بين حزيران/يونيو، وتشرين الأول/أكتوبر، أمطاراً غزيرة غالباً ما تؤدي إلى فيضانات تلحق أضراراً بالمساكن والبنى التحتية والمحاصيل.
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