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https://sputnikarabic.ae/20220908/السفير-الإندونيسي-فكرة-تحديد-سقف-لسعر-النفط-الروسي-ستعمل-فقط-إذا-وافقت-روسيا-عليها-1067457161.html
السفير الإندونيسي: فكرة تحديد سقف لسعر النفط الروسي ستعمل فقط إذا وافقت روسيا عليها
السفير الإندونيسي: فكرة تحديد سقف لسعر النفط الروسي ستعمل فقط إذا وافقت روسيا عليها
أعلن السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه تافاريس، اليوم الخميس، بأن فكرة تحديد سقف لسعر النفط الروسي ستعمل فقط إذا وافقت روسيا نفسها عليها. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T06:49+0000
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روسيا
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وقال تافاريس لوكالة "سبوتنيك" ضمن إطار منتدى الشرق الاقتصادي: "لقد سمعنا عن فكرة إدخال حد أقصى للسعر للمشترين ولا أعرف ما إذا كانت روسيا ستقبل مثل هذا الحد الأقصى المقترح".وأضاف السفير الأندونيسي قائلا: "أنني لست متأكدًا من ذلك. إذا كنا مهتمين بالنفط أو الغاز الروسي، فسنتفاوض مع روسيا. لكن سقف السعر لا يمكن أن يعمل إلا إذا وافق المورد على سقف السعر، وإلا فإنه لن يعمل".وأكد تافاريس لوكالة سبوتنيك أنه لا توجد خطط لمناقشة مسألة وضع سقف لسعر النفط الروسي على أجندة مجموعة العشرين. ولكن هناك دائمًا احتمال بأن تتفق دول مجموعة السبع ودول مجموعة العشرين بشكل منفصل. لكن مسألة مناقشة سقف السعر ليست على جدول أعمال مجموعة العشرين".ويُقام المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
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السفير الإندونيسي: فكرة تحديد سقف لسعر النفط الروسي ستعمل فقط إذا وافقت روسيا عليها

06:49 GMT 08.09.2022
© Sputnik . Vladimir astopakovish / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه تافاريس
السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه تافاريس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . Vladimir astopakovish
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أعلن السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه تافاريس، اليوم الخميس، بأن فكرة تحديد سقف لسعر النفط الروسي ستعمل فقط إذا وافقت روسيا نفسها عليها.
وقال تافاريس لوكالة "سبوتنيك" ضمن إطار منتدى الشرق الاقتصادي: "لقد سمعنا عن فكرة إدخال حد أقصى للسعر للمشترين ولا أعرف ما إذا كانت روسيا ستقبل مثل هذا الحد الأقصى المقترح".
وأضاف السفير الأندونيسي قائلا: "أنني لست متأكدًا من ذلك. إذا كنا مهتمين بالنفط أو الغاز الروسي، فسنتفاوض مع روسيا. لكن سقف السعر لا يمكن أن يعمل إلا إذا وافق المورد على سقف السعر، وإلا فإنه لن يعمل".
وأكد تافاريس لوكالة سبوتنيك أنه لا توجد خطط لمناقشة مسألة وضع سقف لسعر النفط الروسي على أجندة مجموعة العشرين. ولكن هناك دائمًا احتمال بأن تتفق دول مجموعة السبع ودول مجموعة العشرين بشكل منفصل. لكن مسألة مناقشة سقف السعر ليست على جدول أعمال مجموعة العشرين".
ويُقام المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
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