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https://sputnikarabic.ae/20220908/الصين-ترد-على-إرسال-تايوان-من-يمثلها-لحضور-جنازة-رئيس-الوزراء-الياباني-شينزو-آبي-1067484734.html
الصين ترد على إرسال تايوان من يمثلها لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
الصين ترد على إرسال تايوان من يمثلها لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، على إرسال تايوان ممثلا عنها لحضور جنازة رئيس الوزراء ‏الياباني، شينزو آبي.‏ 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T14:18+0000
2022-09-08T14:18+0000
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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي إن "تايوان هي جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وتستند مسألة تايوان إلى الأساس السياسي للعلاقات الصينية اليابانية والثقة الأساسية بين بلدينا".وتابعت: "لقد قدم الجانب الياباني تعهدات سياسية جادة تجاه الصين عدة مرات، ويتعين على الجانب الياباني الالتزام بمبادئ الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان، والتعامل مع القضايا ذات الصلة بما يتفق بدقة مع مبدأ "صين واحدة".واعتبرت أن "سلطات تايوان تسعى إلى استغلال جنازة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للانخراط في التلاعب السياسي والاستفادة السياسية"، مضيفة أن "حساباتهم السياسية لن تنجح".وستقام جنازة شينزو آبي، في 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، والذي قُتل بالرصاص خلال إدلائه بخطاب أثناء حملته الانتخابية في شهر يوليو/ تموز، ستصل تكلفتها لنحو 12 مليون دولار أمريكي.وكان الجيش الصيني قد أعلن إطلاق مناورات في 4 أغسطس/آب، في 6 مناطق من الحوض البحري حول جزيرة تايوان، ردا على زيارة أجرتها، رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.وبالإضافة إلى المناورات العسكرية، فرضت بكين عقوبات ضد صندوقين تايوانيين، وعلى نانسي بيلوسي وعائلتها.كما علقت بكين المفاوضات مع واشنطن حول المناخ، والتعاون في قضية المهاجرين غير الشرعيين، وبشأن المساعدة القانونية في القضايا الجنائية؛ بالإضافة إلى تجميد الاتصالات الدفاعية.
https://sputnikarabic.ae/20220825/نائبة-في-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-تصل-إلى-تايوان-وتوجه-رسالة-إلى-الصين-1066853176.html
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الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم
الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم

الصين ترد على إرسال تايوان من يمثلها لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

14:18 GMT 08.09.2022
© Sputnik . Michael Klimentyevرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
© Sputnik . Michael Klimentyev
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ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، على إرسال تايوان ممثلا عنها لحضور جنازة رئيس الوزراء ‏الياباني، شينزو آبي.‏
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي إن "تايوان هي جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وتستند مسألة تايوان إلى الأساس السياسي للعلاقات الصينية اليابانية والثقة الأساسية بين بلدينا".
وتابعت: "لقد قدم الجانب الياباني تعهدات سياسية جادة تجاه الصين عدة مرات، ويتعين على الجانب الياباني الالتزام بمبادئ الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان، والتعامل مع القضايا ذات الصلة بما يتفق بدقة مع مبدأ "صين واحدة".
وناشدت ماو نينغ اليابان "بعدم توفير أي منصة لقوى "استقلال تايوان"، من أجل إيجاد فرص للتلاعب السياسي".
واعتبرت أن "سلطات تايوان تسعى إلى استغلال جنازة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للانخراط في التلاعب السياسي والاستفادة السياسية"، مضيفة أن "حساباتهم السياسية لن تنجح".
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وستقام جنازة شينزو آبي، في 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، والذي قُتل بالرصاص خلال إدلائه بخطاب أثناء حملته الانتخابية في شهر يوليو/ تموز، ستصل تكلفتها لنحو 12 مليون دولار أمريكي.
وكان الجيش الصيني قد أعلن إطلاق مناورات في 4 أغسطس/آب، في 6 مناطق من الحوض البحري حول جزيرة تايوان، ردا على زيارة أجرتها، رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
وبالإضافة إلى المناورات العسكرية، فرضت بكين عقوبات ضد صندوقين تايوانيين، وعلى نانسي بيلوسي وعائلتها.
كما علقت بكين المفاوضات مع واشنطن حول المناخ، والتعاون في قضية المهاجرين غير الشرعيين، وبشأن المساعدة القانونية في القضايا الجنائية؛ بالإضافة إلى تجميد الاتصالات الدفاعية.
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