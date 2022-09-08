https://sputnikarabic.ae/20220908/الصين-ترد-على-إرسال-تايوان-من-يمثلها-لحضور-جنازة-رئيس-الوزراء-الياباني-شينزو-آبي-1067484734.html

الصين ترد على إرسال تايوان من يمثلها لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

الصين ترد على إرسال تايوان من يمثلها لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، على إرسال تايوان ممثلا عنها لحضور جنازة رئيس الوزراء ‏الياباني، شينزو آبي.‏ 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T14:18+0000

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2022-09-08T14:18+0000

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي إن "تايوان هي جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وتستند مسألة تايوان إلى الأساس السياسي للعلاقات الصينية اليابانية والثقة الأساسية بين بلدينا".وتابعت: "لقد قدم الجانب الياباني تعهدات سياسية جادة تجاه الصين عدة مرات، ويتعين على الجانب الياباني الالتزام بمبادئ الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان، والتعامل مع القضايا ذات الصلة بما يتفق بدقة مع مبدأ "صين واحدة".واعتبرت أن "سلطات تايوان تسعى إلى استغلال جنازة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للانخراط في التلاعب السياسي والاستفادة السياسية"، مضيفة أن "حساباتهم السياسية لن تنجح".وستقام جنازة شينزو آبي، في 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، والذي قُتل بالرصاص خلال إدلائه بخطاب أثناء حملته الانتخابية في شهر يوليو/ تموز، ستصل تكلفتها لنحو 12 مليون دولار أمريكي.وكان الجيش الصيني قد أعلن إطلاق مناورات في 4 أغسطس/آب، في 6 مناطق من الحوض البحري حول جزيرة تايوان، ردا على زيارة أجرتها، رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.وبالإضافة إلى المناورات العسكرية، فرضت بكين عقوبات ضد صندوقين تايوانيين، وعلى نانسي بيلوسي وعائلتها.كما علقت بكين المفاوضات مع واشنطن حول المناخ، والتعاون في قضية المهاجرين غير الشرعيين، وبشأن المساعدة القانونية في القضايا الجنائية؛ بالإضافة إلى تجميد الاتصالات الدفاعية.

https://sputnikarabic.ae/20220825/نائبة-في-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-تصل-إلى-تايوان-وتوجه-رسالة-إلى-الصين-1066853176.html

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