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https://sputnikarabic.ae/20220908/المجر-تأمل--في-مساعدة-رومانيا-لتحقيق-استقلال-الطاقة--1067455410.html
المجر تأمل في مساعدة رومانيا لتحقيق استقلالها في مجال الطاقة
المجر تأمل في مساعدة رومانيا لتحقيق استقلالها في مجال الطاقة
قالت الرئيسة المجرية، كاتالين نوفاك، خلال زيارة إلى بوخارست إن المجر ترغب في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة وتعتمد على مساعدة رومانيا في ذلك. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T02:41+0000
2022-09-08T02:41+0000
المجر
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بودابست - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء MTI عن نوفاك قولها: "المجر أكثر عرضة للخطر من رومانيا لأنه ليس لديها ميناء بحري ولا حدود بحرية".وأضافت: "وفي المستقبل، تريد المجر تقليل اعتمادها على الطاقة، ونريد تحقيق السيادة في الطاقة... نحن نعمل على ذلك، ويسعدنا أن نرى وندعم أي مبادرة، مما يزيد من إمكانيات تنويع الطاقة والاستقلال عن مصادر الطاقة الروسية، نحن نعول على رومانيا في هذا الصدد".وفي وقت سابق، قال وزير التكنولوجيا والصناعة في البلاد لازلو بالكوفيتش إن المجر تخطط لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي وتقليل حصة الغاز في التدفئة في البلاد حتى عام 2030؛ إذا يتم تحديد استثمارات بمبلغ 16 مليار يورو (16 مليار دولار) لهذه الأغراض.
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المجر
المجر

المجر تأمل في مساعدة رومانيا لتحقيق استقلالها في مجال الطاقة

02:41 GMT 08.09.2022
© AFP 2022 / Karen Bleierجهاز استخراج النفط
جهاز استخراج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / Karen Bleier
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قالت الرئيسة المجرية، كاتالين نوفاك، خلال زيارة إلى بوخارست إن المجر ترغب في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة وتعتمد على مساعدة رومانيا في ذلك.
بودابست - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء MTI عن نوفاك قولها: "المجر أكثر عرضة للخطر من رومانيا لأنه ليس لديها ميناء بحري ولا حدود بحرية".
وأضافت: "وفي المستقبل، تريد المجر تقليل اعتمادها على الطاقة، ونريد تحقيق السيادة في الطاقة... نحن نعمل على ذلك، ويسعدنا أن نرى وندعم أي مبادرة، مما يزيد من إمكانيات تنويع الطاقة والاستقلال عن مصادر الطاقة الروسية، نحن نعول على رومانيا في هذا الصدد".
وفي وقت سابق، قال وزير التكنولوجيا والصناعة في البلاد لازلو بالكوفيتش إن المجر تخطط لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي وتقليل حصة الغاز في التدفئة في البلاد حتى عام 2030؛ إذا يتم تحديد استثمارات بمبلغ 16 مليار يورو (16 مليار دولار) لهذه الأغراض.
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