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الوسيط الأمريكي في ملف ​ترسيم الحدود​ اللبنانية يصل إلى إسرائيل اليوم

الوسيط الأمريكي في ملف ​ترسيم الحدود​ اللبنانية يصل إلى إسرائيل اليوم

أكدت وسائل إعلام عبرية، أن الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية، عاموس هوكشتاين، يصل إلى تل أبيب اليوم الخميس. 08.09.2022, سبوتنيك عربي

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وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، صباح اليوم الخميس، أن هوكشتاين سيصل إلى تل أبيب اليوم من أجل مواصلة المحادثات حول تقسيم حقول الغاز بين إسرائيل ولبنان، وضرورة العمل على التوصل لاتفاق نهائي بين الجانبين في أقرب وقت ممكن.ونقل الموقع العبري عن مصادر سياسية إسرائيلية أن عاموس يفترض أن ينجز مهمته في أقرب وقت ممكن حتى لا تنفجر الأوضاع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.ويوم الاثنين الماضي، قال مصدر رسمي لبناني لـ"سبوتنيك": "الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، آموس هوكشتاين، سيصل إلى بيروت مساء الخميس المقبل".وأوضح المصدر، أن "أجوبة هوكشتاين التي يحملها إلى المسؤولين اللبنانيين تشي بأنه لا جواب إسرائيليا نهائيا بعد، وأنه ثمة نقطة أو نقطتان عالقتان طلبت تل أبيب تقديم إيضاحات بشأنهما قبل أن تقدم الجواب الرسمي النهائي"، واستنتج المصدر أن هوكشتاين "سيطلب مهلة إضافية حتى نهاية سبتمبر/أيلول الحالي".في وقت سابق، نفذت الحملة الأهلية لحماية الثروة الوطنية مسيرة بحرية وبرية نحو رأس الناقورة، يوم أمس الأحد، بمشاركة عشرات القوارب من مختلف المناطق اللبنانية وذلك للمطالبة "بحق الشعب اللبناني بالحصول على كافة حقوقه البحرية دون مساومة أو تنازل".وانطلق الأسطول البحري من مدينة ميناء طرابلس شمالي لبنان مرورا بميناء جبيل، عمشيت، بترون، الكسليك، بيروت، صيدا، صور، وصولا إلى الحدود البحرية الجنوبية في نقطة الناقورة، حيث كان بانتظاره على طول المسير مراكب، بعضهم انضم والبعض الآخر ألقى التحية وعاد.

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