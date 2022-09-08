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https://sputnikarabic.ae/20220908/بسبب-التزوير-الحكومة-الكويتية-تصدر-تعليمات-مشددة-بفحص-شهادات-عشرات-الآلاف-من-الموظفين-1067473658.html
بسبب التزوير.. الحكومة الكويتية تصدر تعليمات مشددة بفحص شهادات عشرات الآلاف من الموظفين
بسبب التزوير.. الحكومة الكويتية تصدر تعليمات مشددة بفحص شهادات عشرات الآلاف من الموظفين
قالت تقارير إعلامية محلية إن الحكومة الكويتية أصدرت تعليمات مشددة بفحص الشهادات الدراسية لعشرات الآلاف من الموظفيين الكويتيين وغيرهم. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T10:54+0000
2022-09-08T10:54+0000
أخبار الكويت اليوم
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ونقلت جريدة القبس الكويتية عن مصادر حكومية تأكيدها وجود حالة من الاستنفار داخل المؤسسات الحكومية، للتعامل مع تعليمات حكومية مشددة "باتخاذ أقصى الإجراءات ضد مزوري الشهادات، تمهيدا لتحديد الإجراءات العملية لغربلة تلك الشهادات وفحصها".وقالت المصادر: "الفحص سيستهدف الشهادات الصادرة من الخارج فقط، وسيشمل عشرات الآلاف من الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية".وأوضحت المصادر أن "الإدارات المعنية في الجهات الحكومية ستعمل على إعداد مقترحات وآليات تختص بمعالجة مسألة فحص الشهادات، لرفعها إلى الوزراء واعتمادها، قبل الشروع في التنفيذ".وأكدت أن من سيثبت في حقه "تزوير شهادة سواء ثانوية أو بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه كويتي كان أو غير كويتي ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية ويحال إلى النيابة فوراً".وتأكيدا على العقوبة، قالت المصادر إن المزور سيتم إلزامه بـ"رد جميع الرواتب والامتيازات المالية التي حصل عليها بموجب هذه الشهادات".
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أخبار الكويت اليوم
أخبار الكويت اليوم

بسبب التزوير.. الحكومة الكويتية تصدر تعليمات مشددة بفحص شهادات عشرات الآلاف من الموظفين

10:54 GMT 08.09.2022
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat برج الحمراء، هو برج ومجمع تجاري تابع شركة الحمراء العقارية، ويبلغ ارتفاع برج الحمراء نحو 414 مترا، الكويت 31 أغسطس 2021
برج الحمراء، هو برج ومجمع تجاري تابع شركة الحمراء العقارية، ويبلغ ارتفاع برج الحمراء نحو 414 مترا، الكويت 31 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat
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قالت تقارير إعلامية محلية إن الحكومة الكويتية أصدرت تعليمات مشددة بفحص الشهادات الدراسية لعشرات الآلاف من الموظفيين الكويتيين وغيرهم.
ونقلت جريدة القبس الكويتية عن مصادر حكومية تأكيدها وجود حالة من الاستنفار داخل المؤسسات الحكومية، للتعامل مع تعليمات حكومية مشددة "باتخاذ أقصى الإجراءات ضد مزوري الشهادات، تمهيدا لتحديد الإجراءات العملية لغربلة تلك الشهادات وفحصها".
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وقالت المصادر: "الفحص سيستهدف الشهادات الصادرة من الخارج فقط، وسيشمل عشرات الآلاف من الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية".
وأوضحت المصادر أن "الإدارات المعنية في الجهات الحكومية ستعمل على إعداد مقترحات وآليات تختص بمعالجة مسألة فحص الشهادات، لرفعها إلى الوزراء واعتمادها، قبل الشروع في التنفيذ".

وأشارت إلى أنه "في حال الشك في أي شهادة سيتم إرسالها إلى التعليم العالي، للتحقق من صحتها".

وأكدت أن من سيثبت في حقه "تزوير شهادة سواء ثانوية أو بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه كويتي كان أو غير كويتي ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية ويحال إلى النيابة فوراً".
وتأكيدا على العقوبة، قالت المصادر إن المزور سيتم إلزامه بـ"رد جميع الرواتب والامتيازات المالية التي حصل عليها بموجب هذه الشهادات".
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