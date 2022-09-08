https://sputnikarabic.ae/20220908/تعود-للعصر-الآشوري-مركز-التنسيق-الروسي-يسلم-المتحف-الوطني-بدمشق-قطعة-أثرية-نادرة--1067466710.html
تعود للعصر الآشوري... مركز التنسيق الروسي يسلم المتحف الوطني بدمشق قطعة أثرية نادرة
تعود للعصر الآشوري... مركز التنسيق الروسي يسلم المتحف الوطني بدمشق قطعة أثرية نادرة
سلم العسكريون الروس إلى المتحف الوطني بدمشق قطعة أثرية تعود للعصر الآشوري من الألفية الأولى قبل الميلاد. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T09:47+0000
2022-09-08T09:47+0000
2022-09-08T09:47+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
سرقة آثار
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وقال قائد الشرطة العسكرية الروسية في سوريا الجنرال ديمتري شيربانوف، أثناء تسليم القطعة الأثرية: "خلال وجودنا على الأرض السورية الخيرة لمسنا ماذا فعل الإرهاب بها من اعتداء وتطاول على آثارها ومقدساتها"، مؤكداً أنهم عملوا على دثر معالمها التاريخية والإسلامية والمسيحية وكل شيء طالته أيديهم.مدير عام الآثار والمتاحف نظير عوض أشار إلى أن استلام هذه القطعة الأثرية من الجانب الروسي، والتي كانت معدة للتهريب خارج سورية يعد حدثاً استثنائياً لافتاً إلى أنها ستخضع للمزيد من الدراسة والتحليل لتبيان معلومات أدق عنها.في شهر أبريل/نيسان 2022، عثر عسكريون روس، خلال دورية في محافظة درعا السورية، على مخبأ أسلحة مقاتلين، حيث كان هناك لوح بازلتي من العصر الآشوري (القرن السابع قبل الميلاد).في الوقت الحالي، يتم عرض قطع أثرية مماثلة في متحف لندن الوطني وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, سرقة آثار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, سرقة آثار
تعود للعصر الآشوري... مركز التنسيق الروسي يسلم المتحف الوطني بدمشق قطعة أثرية نادرة
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سلم العسكريون الروس إلى المتحف الوطني بدمشق قطعة أثرية تعود للعصر الآشوري من الألفية الأولى قبل الميلاد.
وقال قائد الشرطة العسكرية الروسية في سوريا الجنرال ديمتري شيربانوف، أثناء تسليم القطعة الأثرية: "خلال وجودنا على الأرض السورية الخيرة لمسنا ماذا فعل الإرهاب بها من اعتداء وتطاول على آثارها ومقدساتها"، مؤكداً أنهم عملوا على دثر معالمها التاريخية والإسلامية والمسيحية وكل شيء طالته أيديهم.
مدير عام الآثار
والمتاحف نظير عوض أشار إلى أن استلام هذه القطعة الأثرية من الجانب الروسي، والتي كانت معدة للتهريب خارج سورية يعد حدثاً استثنائياً لافتاً إلى أنها ستخضع للمزيد من الدراسة والتحليل لتبيان معلومات أدق عنها.
في شهر أبريل/نيسان 2022، عثر عسكريون روس، خلال دورية في محافظة درعا السورية، على مخبأ أسلحة مقاتلين، حيث كان هناك لوح بازلتي من العصر الآشوري (القرن السابع قبل الميلاد).
تم إجراء تقييم القيمة التاريخية لهذه القطعة الأثرية لمدة خمسة أشهر تقريبًا من قبل خبراء روس وسوريين في علم الآثار القديمة والعصور الوسطى ومتخصصين في العلوم التاريخية. في المجموع، هناك حوالي 10 من هذه القطع متبقية في العالم.
في الوقت الحالي، يتم عرض قطع أثرية مماثلة في متحف لندن الوطني وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.