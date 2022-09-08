https://sputnikarabic.ae/20220908/سفير-روسيا-لدى-الجزائر-موسكو-لا-تعترض-على-رغبة-الجزائر-في-الانضمام-إلى-مجموعة-بريكس--1067474245.html
سفير روسيا لدى الجزائر: موسكو لا تعترض على رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة بريكس
سفير روسيا لدى الجزائر: موسكو لا تعترض على رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة بريكس
صرح السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، بأن موسكو لا تعترض على رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة بريكس. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T10:57+0000
2022-09-08T10:57+0000
2022-09-08T11:13+0000
روسيا
مجموعة بريكس
انضمام
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الجزائر- سبوتنيك. وقال شوفايف خلال ندوة صحفية بمقر السفارة الروسية في الجزائر، إن "روسيا لا تملك أي اعتراض حول رغبة الجزائر في انضمامها إلى مجموعة بريكس، والرئيس تبون راسل الرئيس بوتين حول هذا الشأن".وكشف شوفايف أن هناك أحداثا مهمة تنتظر العلاقات الثنائية بين البلدين حتى نهاية العام، مضيفا "نسعى لتوسيع مجالات التعاون المدني بين الجزائر وروسيا، ونعمل جاهدين لتقوية الشراكة في الطاقة والمناجم والصناعة والأبحاث العلمية".وصرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر مستعدة للانضمام إلى منظمة "بريكس".ونقلت قناة الميادين عن الرئيس الجزائري قوله إن الجزائر لديها تقريبًا كافة الشروط للانضمام إلى منظمة "بريكس" ويهمّها بقوّة الانضمام لهذه المنظّمة.وقد أخبر سفير نيجيريا لدى روسيا، عبدالله شيخو، وكالة "سبوتنيك" في يوليو/تموز الماضي عن استعداد بلاده لتقديم طلب العضوية إلى منظمة "بريكس" في وقت قريب.وصرح رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية، لي كيسين، في وقت سابق أنه من بين الدول التي تطرق باب "بريكس" المملكة السعودية ومصر وإندونيسيا وتركيا والأرجنتين.
https://sputnikarabic.ae/20220801/الرئيس-الجزائري-يعلن-استعداد-بلاده-للانضمام-إلى-بريكس-1065825166.html
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روسيا, مجموعة بريكس, انضمام
روسيا, مجموعة بريكس, انضمام
سفير روسيا لدى الجزائر: موسكو لا تعترض على رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة بريكس
10:57 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 11:13 GMT 08.09.2022) تابعنا عبر
صرح السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، بأن موسكو لا تعترض على رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة بريكس.
الجزائر- سبوتنيك. وقال شوفايف خلال ندوة صحفية بمقر السفارة الروسية في الجزائر، إن "روسيا لا تملك أي اعتراض حول رغبة الجزائر في انضمامها إلى مجموعة بريكس، والرئيس تبون راسل الرئيس بوتين حول هذا الشأن".
وأشار شوفايف إلى وجود قرار مبدئي لإجراء الرئيس الجزائري، زيارة إلى روسيا قبل نهاية العام.
وكشف شوفايف أن هناك أحداثا مهمة تنتظر العلاقات الثنائية بين البلدين حتى نهاية العام، مضيفا "نسعى لتوسيع مجالات التعاون المدني بين الجزائر وروسيا، ونعمل جاهدين لتقوية الشراكة في الطاقة والمناجم والصناعة والأبحاث العلمية".
وصرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر مستعدة للانضمام إلى منظمة "بريكس".
ونقلت
قناة الميادين عن الرئيس الجزائري قوله إن الجزائر لديها تقريبًا كافة الشروط للانضمام إلى منظمة "بريكس" ويهمّها بقوّة الانضمام لهذه المنظّمة.
وتضم "بريكس"، وهي منظمة دولية اقتصادية، روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب افريقيا حاليًا.
وقد أخبر سفير نيجيريا لدى روسيا، عبدالله شيخو، وكالة "سبوتنيك" في يوليو/تموز الماضي عن استعداد بلاده لتقديم طلب العضوية إلى منظمة "بريكس" في وقت قريب.
وصرح رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية، لي كيسين، في وقت سابق أنه من بين الدول التي تطرق باب "بريكس" المملكة السعودية ومصر وإندونيسيا وتركيا والأرجنتين.