https://sputnikarabic.ae/20220908/سفير-روسيا-لدى-الجزائر-موسكو-لا-تعترض-على-رغبة-الجزائر-في-الانضمام-إلى-مجموعة-بريكس--1067474245.html

سفير روسيا لدى الجزائر: موسكو لا تعترض على رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة بريكس

سفير روسيا لدى الجزائر: موسكو لا تعترض على رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة بريكس

صرح السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، بأن موسكو لا تعترض على رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة بريكس. 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T10:57+0000

2022-09-08T10:57+0000

2022-09-08T11:13+0000

روسيا

مجموعة بريكس

انضمام

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104200/71/1042007104_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_c10ce5b08b00b715b46ae22ed054bb03.jpg

الجزائر- سبوتنيك. وقال شوفايف خلال ندوة صحفية بمقر السفارة الروسية في الجزائر، إن "روسيا لا تملك أي اعتراض حول رغبة الجزائر في انضمامها إلى مجموعة بريكس، والرئيس تبون راسل الرئيس بوتين حول هذا الشأن".وكشف شوفايف أن هناك أحداثا مهمة تنتظر العلاقات الثنائية بين البلدين حتى نهاية العام، مضيفا "نسعى لتوسيع مجالات التعاون المدني بين الجزائر وروسيا، ونعمل جاهدين لتقوية الشراكة في الطاقة والمناجم والصناعة والأبحاث العلمية".وصرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر مستعدة للانضمام إلى منظمة "بريكس".ونقلت قناة الميادين عن الرئيس الجزائري قوله إن الجزائر لديها تقريبًا كافة الشروط للانضمام إلى منظمة "بريكس" ويهمّها بقوّة الانضمام لهذه المنظّمة.وقد أخبر سفير نيجيريا لدى روسيا، عبدالله شيخو، وكالة "سبوتنيك" في يوليو/تموز الماضي عن استعداد بلاده لتقديم طلب العضوية إلى منظمة "بريكس" في وقت قريب.وصرح رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية، لي كيسين، في وقت سابق أنه من بين الدول التي تطرق باب "بريكس" المملكة السعودية ومصر وإندونيسيا وتركيا والأرجنتين.

https://sputnikarabic.ae/20220801/الرئيس-الجزائري-يعلن-استعداد-بلاده-للانضمام-إلى-بريكس-1065825166.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, مجموعة بريكس, انضمام