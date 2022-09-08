https://sputnikarabic.ae/20220908/قائد-عسكري-إيراني-ماضون-في-إطار-برنامجنا-الدفاعي-ولا-نحمل-أطماعا-تجاه-أي-بلد-1067473416.html
قائد عسكري إيراني: ماضون في إطار برنامجنا الدفاعي ولا نحمل أطماعا تجاه أي بلد
قائد عسكري إيراني: ماضون في إطار برنامجنا الدفاعي ولا نحمل أطماعا تجاه أي بلد
قال قائد عسكري إيراني إن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي بصناعة الطائرات المسيرة بنسبة 100%، مشددا على استمرار بلاده في برنامجها الدفاعي. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T10:48+0000
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وأوضح قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني العميد الطيار حميد واحدي: "لقد حققنا الاكتفاء الذاتي بصناعة الطائرات المسيرة مئة بالمئة ولكن علينا ألا نتوقف في هذا المسار ولو للحظة واحدة".ووجه القائد العسكري الإيراني حديثه لمن اسماهم "الجيران" وقال: "نعلن لجيراننا جميعا، بأننا ماضون في إطار برنامجنا الدفاعي، ولا نحمل أي أطماع تجاه أي بلد آخر".وأضاف: "اليوم يجب علينا فقط أن نحقق تقدما كبيرا في العلم والتكنولوجيا لنتمكن من إلحاق خسائر باهظة بالأعداء الذين يواجهوننا".جاءت تصريحات العميد واحدي خلال تفقده لقاعدة "الشهيد فكوري" الجوية في تبريز شمال غربي إيران، ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".وقال: "الحمد لله لقد حققنا تطورا كبيرا في مجال الطائرات المسيرة وتمكنت القوة الجوية من تصنيع طائرتين مسيرتين استراتيجيتين جدا وهما " كمان12" و "كمان22" فضلا عن نجاح وزارة الدفاع بتصنيع طائرات استراتيجية أخرى".وتابع القائد العسكري: "في مجال الطائرات المسيرة نحن من الأوائل في المنطقة وهذه القدرات آخذة في التنامي يوما بعد يوم وستسمعون أنباء سارة في هذا المجال في المستقبل غير البعيد".وأضاف: "الطائرات المسيرة المحلية اجتازت مرحلة الاستطلاع وانتقلت إلى مرحلة العمليات"، مشيرا إلى "أننا تمكنا خلال الاختبارات الأخيرة من إصابة الأهداف المحددة باستخدام المسيرات والصواريخ النقطوية المصنعة في وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية".
https://sputnikarabic.ae/20220904/قائد-القوة-الجوية-في-الجيش-الايراني-شراء-طائرات-سو-35-من-روسيا-هو-ضمن-أجندتنا-1067269878.html
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قائد عسكري إيراني: ماضون في إطار برنامجنا الدفاعي ولا نحمل أطماعا تجاه أي بلد
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قال قائد عسكري إيراني إن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي بصناعة الطائرات المسيرة بنسبة 100%، مشددا على استمرار بلاده في برنامجها الدفاعي.
وأوضح قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني العميد الطيار حميد واحدي: "لقد حققنا الاكتفاء الذاتي بصناعة الطائرات المسيرة مئة بالمئة ولكن علينا ألا نتوقف في هذا المسار ولو للحظة واحدة".
ووجه القائد العسكري الإيراني حديثه لمن اسماهم "الجيران" وقال: "نعلن لجيراننا جميعا، بأننا ماضون في إطار برنامجنا الدفاعي، ولا نحمل أي أطماع تجاه أي بلد آخر".
وأضاف: "اليوم يجب علينا فقط أن نحقق تقدما كبيرا في العلم والتكنولوجيا لنتمكن من إلحاق خسائر باهظة بالأعداء الذين يواجهوننا".
جاءت تصريحات العميد واحدي خلال تفقده لقاعدة "الشهيد فكوري" الجوية في تبريز شمال غربي إيران، ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"
.
وقال: "الحمد لله لقد حققنا تطورا كبيرا في مجال الطائرات المسيرة وتمكنت القوة الجوية من تصنيع طائرتين مسيرتين استراتيجيتين جدا وهما " كمان12" و "كمان22" فضلا عن نجاح وزارة الدفاع بتصنيع طائرات استراتيجية أخرى".
وتابع القائد العسكري: "في مجال الطائرات المسيرة نحن من الأوائل في المنطقة وهذه القدرات آخذة في التنامي يوما بعد يوم وستسمعون أنباء سارة في هذا المجال في المستقبل غير البعيد".
وأضاف: "الطائرات المسيرة المحلية اجتازت مرحلة الاستطلاع وانتقلت إلى مرحلة العمليات"، مشيرا إلى "أننا تمكنا خلال الاختبارات الأخيرة من إصابة الأهداف المحددة باستخدام المسيرات والصواريخ النقطوية المصنعة في وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية".