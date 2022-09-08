https://sputnikarabic.ae/20220908/مسؤول-روسي-لم-تكن-لدى-غروسي-خلال-زيارته-محطة-زابوروجيه-انطباعات-بأن-روسيا-تخفي-شيئا-ما--1067465083.html
مسؤول روسي: لم تكن لدى غروسي خلال زيارته محطة زابوروجيه انطباعات بأن روسيا تخفي شيئا ما
مسؤول روسي: لم تكن لدى غروسي خلال زيارته محطة زابوروجيه انطباعات بأن روسيا تخفي شيئا ما
كشف مستشار الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الروسية الحكومية رينات كارتشا، أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي زار محطة الطاقة النووية... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T08:48+0000
2022-09-08T08:48+0000
2022-09-08T09:02+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال كارتشا خلال مقابلة مع القناة "الأولى" الروسية: "قال غروسي إنه لم يكن لديه انطباع بأن الجانب الروسي يخفي شيئا ما".وأوضح أنه "على العكس من ذلك في نهاية الزيارة تم الإعراب مرة أخرى عن عبارات الامتنان للجيش الروسي لضمان سلامة زيارة المشاركين في هذه المهمة".وتابع كارتشا: "كان واضحا لغروسي أن قذائف المدفعية كانت تحلق خلال تنقل البعثة، وبالتالي لا يمكن أن تأتي من أي مكان آخر غير نيكوبول ومارغانيتس التي تسيطر عليها أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه "في بعض الأحيان كان القصف يتم من خلال مدافع هاوتزر أمريكية".وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد وصف الهجمات التي تستهدف محطة زابوروجيه النووية، بأنها غير مقبولة، وقال خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي إن الهجمات لا تزال مستمرة وتستهدف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرا إلى أنه تمكن من معاينتها وتقييمها بنفسه.وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نشرت، في وقت سابق، تقريرها بشأن السلامة النووية وضمانات الوكالة في أوكرانيا؛ وقد تناول جزء كبير منه زيارة بعثة الوكالة الأخيرة إلى محطة زابوروجيه النووية، لكنه لم يتضمن ذكر الجهة المسؤولة عن قصف المحطة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مسؤول روسي: لم تكن لدى غروسي خلال زيارته محطة زابوروجيه انطباعات بأن روسيا تخفي شيئا ما
08:48 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 09:02 GMT 08.09.2022) تابعنا عبر
كشف مستشار الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الروسية الحكومية رينات كارتشا، أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي زار محطة الطاقة النووية زابوروجيه لم يتوصل إلى انطباع بأن روسيا كانت تخفي شيئًا ما.
وقال كارتشا خلال مقابلة مع القناة "الأولى" الروسية: "قال غروسي إنه لم يكن لديه انطباع بأن الجانب الروسي يخفي شيئا ما".
وأوضح أنه "على العكس من ذلك في نهاية الزيارة تم الإعراب مرة أخرى عن عبارات الامتنان للجيش الروسي لضمان سلامة زيارة المشاركين في هذه المهمة".
وتابع كارتشا: "كان واضحا لغروسي أن قذائف المدفعية كانت تحلق خلال تنقل البعثة، وبالتالي لا يمكن أن تأتي من أي مكان آخر غير نيكوبول ومارغانيتس التي تسيطر عليها أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه "في بعض الأحيان كان القصف يتم من خلال مدافع هاوتزر أمريكية".
وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد وصف الهجمات التي تستهدف محطة زابوروجيه النووية
، بأنها غير مقبولة، وقال خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي إن الهجمات لا تزال مستمرة وتستهدف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرا إلى أنه تمكن من معاينتها وتقييمها بنفسه.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نشرت، في وقت سابق، تقريرها بشأن السلامة النووية وضمانات الوكالة في أوكرانيا؛ وقد تناول جزء كبير منه زيارة بعثة الوكالة الأخيرة إلى محطة زابوروجيه النووية، لكنه لم يتضمن ذكر الجهة المسؤولة
عن قصف المحطة.