https://sputnikarabic.ae/20220906/غروسي-الهجمات-على-محطة-زابوروجيه-قد-تحدث-شيئا-كارثيا--1067388365.html
غروسي: الهجمات على محطة زابوروجيه قد تحدث شيئا كارثيا
غروسي: الهجمات على محطة زابوروجيه قد تحدث شيئا كارثيا
وصف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، الهجمات التي تستهدف محطة زابوروجيه النووية بأنها غير مقبولة. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T20:18+0000
2022-09-06T20:18+0000
2022-09-06T20:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غروسي خلال جلسة في مجلس الأمن: "للأسف هذا حدث وما زال يحدث الهجمات والضربات التي تستهدف هذه المنشأة والتي تمكنت بنفسي من رؤيتها وتقييمها شخصيا، غير مقبولة. نحن نلعب بالنار ويمكن أن يحدث شيء كارثي للغاية".بدوره، اعتبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، دعوات نزع السلاح في المناطق المحيطة بمحطة زابوروجيه النووية غير مجدية، لأن الأوكرانيين سيدخلون على الفور إلى المنطقة إذا حدث ذلك.وأشار نيبينزيا إلى أن "روسيا تأسف لعدم الإشارة في تقرير وكالة الطاقة الذرية إلى مصدر قصف محطة زابوروجيه النووية".وبين نيبينزيا أن روسيا ترحب بقرار وكالة الطاقة الذرية بشأن وجود ممثلين دائمين لها داخل محطة زابوروجيه ومستعدة للتعاون التام معها.وكان قد أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريره النهائي بعد زيارة محطة زابوروجيه النووية غض الطرف عن حقيقة قيام أوكرانيا بقصف المحطة معتبرا أن البعثة الأممية تقاعست عن أداء مهمتها الرئيسية.وقال روغوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها النهائي، غضت الطرف عن حوادث قصف أوكرانيا لمحطة الطاقة النووية وأزالت نفسها من واجباتها الرسمية".
https://sputnikarabic.ae/20220906/نيبينزيا-دعوات-نزع-السلاح-في-محيط-محطة-زابوروجيه-النووية-غير-مجدية-1067386493.html
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العالم, روسيا
غروسي: الهجمات على محطة زابوروجيه قد تحدث شيئا كارثيا
20:18 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 20:19 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
وصف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، الهجمات التي تستهدف محطة زابوروجيه النووية بأنها غير مقبولة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غروسي خلال جلسة في مجلس الأمن: "للأسف هذا حدث وما زال يحدث الهجمات والضربات التي تستهدف هذه المنشأة والتي تمكنت بنفسي من رؤيتها وتقييمها شخصيا، غير مقبولة. نحن نلعب بالنار ويمكن أن يحدث شيء كارثي للغاية".
وأضاف غروسي أن "جميع أنظمة الأمان وكذلك المعدات داخل المحطة يجب أن تعمل بشكل طبيعي دون عوائق".
بدوره، اعتبر السفير الروسي لدى
الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، دعوات نزع السلاح في المناطق المحيطة بمحطة زابوروجيه النووية غير مجدية، لأن الأوكرانيين سيدخلون على الفور إلى المنطقة إذا حدث ذلك.
وأشار نيبينزيا إلى أن "روسيا تأسف لعدم الإشارة في تقرير وكالة الطاقة الذرية إلى مصدر قصف محطة زابوروجيه النووية".
"روسيا تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة الهجمات الأوكرانية المستمرة على محطة زابوروجيه النووية". وتابع "الوضع الإشعاعي في محطة زابوروجيه ما زال طبيعيا ولكن في حال وقوع حادث ستقع المسؤولية على عاتق كييف ومن يدعموها في مجلس الأمن".
فاسيلي نيبينزيا
السفير الروسي لدى الأمم المتحدة
وبين نيبينزيا أن روسيا ترحب بقرار وكالة الطاقة الذرية بشأن وجود ممثلين دائمين لها داخل محطة زابوروجيه ومستعدة للتعاون التام معها.
وكان قد أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه
، فلاديمير روغوف، أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريره النهائي بعد زيارة محطة زابوروجيه النووية غض الطرف عن حقيقة قيام أوكرانيا بقصف المحطة معتبرا أن البعثة الأممية تقاعست عن أداء مهمتها الرئيسية.
وقال روغوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها النهائي، غضت الطرف عن حوادث قصف أوكرانيا لمحطة الطاقة النووية وأزالت نفسها من واجباتها الرسمية".