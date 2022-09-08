https://sputnikarabic.ae/20220908/مصر-التضخم-يسجل-ارتفاعا-بنسبة-153-على-أساس-سنوي-في-أغسطس-1067458746.html
مصر... التضخم يسجل ارتفاعا بنسبة 15.3% على أساس سنوي في أغسطس
مصر... التضخم يسجل ارتفاعا بنسبة 15.3% على أساس سنوي في أغسطس
سجل معدل التضخم في مصر ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 0.5% في شهر أغسطس/ آب، مقارنة بشهر يوليو/ تموز، فيما سجل على أساس سنوي 15.3% في أغسطس الماضي، مقابل 6.4% في... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T07:24+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب نشرة التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت أسعار قسم الطعام والمشروبات استقرارا في شهر أغسطس/ آب الماضي، فيما ارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 1.6% على أساس شهري، وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 1%، فيما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 0.6%.وعلى أساس سنوي قاد قسم الطعام والمشروبات معدلات التضخم حيث ارتفع بنسبة 24.3% في أغسطس الماضي، مقابل أغسطس 2021، وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 11.1%، وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا بنسبة 6.1%، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 6.8%، أما النقل والمواصلات فقد سجل ارتفاعا بنسبة 16.5%.يذكر أن معدلات التضخم في مصر كانت قد احتفظت بمستواها المرتفع، في أغسطس الماضي للشهر الثامن على التوالي؛ لتسجل 14.6 في المئة على أساس سنوي، في تموز/ يوليو، مقابل 6.1 في المئة للشهر المقابل من العام الماضي.ويأتي ذلك قبل أسبوع من الاجتماع الدوري للجنة السياسات النقدية لمراجعة سعر الفائدة، وبحسب النشرة الشهرية للتضخم، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل التضخم في يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 0.9 على أساس شهري، بالقياس لشهر يونيو/حزيران الماضي.
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العالم العربي, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار مصر الآن
مصر... التضخم يسجل ارتفاعا بنسبة 15.3% على أساس سنوي في أغسطس
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سجل معدل التضخم في مصر ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 0.5% في شهر أغسطس/ آب، مقارنة بشهر يوليو/ تموز، فيما سجل على أساس سنوي 15.3% في أغسطس الماضي، مقابل 6.4% في الفترة ذاتها من العام الماضي 2021.
القاهرة - سبوتنيك
. وبحسب نشرة التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت أسعار قسم الطعام والمشروبات استقرارا في شهر أغسطس/ آب الماضي، فيما ارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 1.6% على أساس شهري، وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 1%، فيما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 0.6%.
وعلى أساس سنوي قاد قسم الطعام والمشروبات معدلات التضخم حيث ارتفع بنسبة 24.3% في أغسطس الماضي، مقابل أغسطس 2021، وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 11.1%، وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا بنسبة 6.1%، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 6.8%، أما النقل والمواصلات فقد سجل ارتفاعا بنسبة 16.5%.
يذكر أن معدلات التضخم في مصر كانت قد احتفظت بمستواها المرتفع، في أغسطس الماضي للشهر الثامن على التوالي؛ لتسجل 14.6 في المئة على أساس سنوي، في تموز/ يوليو، مقابل 6.1 في المئة للشهر المقابل من العام الماضي.
ويأتي ذلك قبل أسبوع من الاجتماع الدوري للجنة السياسات النقدية لمراجعة سعر الفائدة، وبحسب النشرة الشهرية للتضخم، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل التضخم في يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 0.9 على أساس شهري، بالقياس لشهر يونيو/حزيران الماضي.