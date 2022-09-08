https://sputnikarabic.ae/20220908/وزارة-الري-المصرية-تكشف-عن-أكبر-محطة-معالجة-مياه-في-العالم-1067473101.html
وزارة الري المصرية تكشف عن أكبر محطة معالجة مياه في العالم
وزارة الري المصرية تكشف عن أكبر محطة معالجة مياه في العالم
كشفت وزارة الموارد المائية والري المصري، اليوم الخميس، عن مواصفات أكبر محطة معالجة مياه على مستوى العالم والتي تأتي ضمن سلسلة المشروعات القومية العملاقة التي... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T10:33+0000
2022-09-08T10:33+0000
2022-09-08T10:34+0000
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1049819495_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_8cc290b6eeceba649552bb7cea8230d8.jpg
ونقلت صحيفة "الشروق" عن محمد غانم المتحدث باسم الوزارة، قوله إن هناك طرقا عديدة لمعالجة المياه في مصر، بينها خلط مياه المصارف الزراعية بالترع لتغذية هذه الترع من أجل استخدامات الزراعة، مشيرا إلى مراعاة ضمان نوعية المياه في تلك الترع، بما يضمن استخدامها في الزراعة بشكل مثالي.وتطرق المتحدث إلى محطة بحر البقر التي وصفها بأنها "شيء مشرف للمصريين"، في ظل سياسة الدولة لتنفذ مشروعات كبرى لمعالجة المياه.وكشف غانم أن الطاقة الاستيعابية لهذه المحطة تصل إلى 5.6 مليون لتر مكعب تتم معالجتها يوميا في هذه المحطة، وبهذا فهي تعد أكبر محطة في العالم، وهو ما تم تسجيله بالفعل في موسوعة غينس للأرقام القياسية كأكبر محطة معالجة مياه على مستوى العالم.وتابع المتحدث باسم الوزارة أن محطة بحر البقر يصل إليها معظم الصرف الزراعي في شرق الدلتا لمعالجته هناك، فيما يتم إنشاء محطة الحمام ليصل إليها الصرف الزراعي من مناطق غرب الدلتا، لتصل الطاقة الاستيعابية لتلك المحطة إلى 7.5 مليون متر مكعب في اليوم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1049819495_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7f9b0d5ad1df2856aef9588a6dd64c7d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
وزارة الري المصرية تكشف عن أكبر محطة معالجة مياه في العالم
10:33 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 10:34 GMT 08.09.2022) تابعنا عبر
كشفت وزارة الموارد المائية والري المصري، اليوم الخميس، عن مواصفات أكبر محطة معالجة مياه على مستوى العالم والتي تأتي ضمن سلسلة المشروعات القومية العملاقة التي تفتتحها البلاد خلال الفترة الحالية.
ونقلت صحيفة
"الشروق" عن محمد غانم المتحدث باسم الوزارة، قوله إن هناك طرقا عديدة لمعالجة المياه في مصر، بينها خلط مياه المصارف الزراعية بالترع لتغذية هذه الترع من أجل استخدامات الزراعة، مشيرا إلى مراعاة ضمان نوعية المياه في تلك الترع، بما يضمن استخدامها في الزراعة بشكل مثالي.
وتطرق المتحدث إلى محطة بحر البقر التي وصفها بأنها "شيء مشرف للمصريين"، في ظل سياسة الدولة لتنفذ مشروعات كبرى لمعالجة المياه.
وكشف غانم أن الطاقة الاستيعابية لهذه المحطة تصل إلى 5.6 مليون لتر مكعب تتم معالجتها يوميا في هذه المحطة، وبهذا فهي تعد أكبر محطة في العالم، وهو ما تم تسجيله بالفعل في موسوعة غينس للأرقام القياسية كأكبر محطة معالجة مياه على مستوى العالم.
وتابع المتحدث باسم الوزارة أن محطة بحر البقر يصل إليها معظم الصرف الزراعي في شرق الدلتا لمعالجته هناك، فيما يتم إنشاء محطة الحمام ليصل إليها الصرف الزراعي من مناطق غرب الدلتا، لتصل الطاقة الاستيعابية لتلك المحطة إلى 7.5 مليون متر مكعب في اليوم.