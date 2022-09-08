https://sputnikarabic.ae/20220908/وفاة-ملكة-بريطانيا-إليزابيث-الثانية--1067489889.html

وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

أعلن قصر باكنغهام اليوم الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة. 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T17:33+0000

2022-09-08T17:33+0000

2022-09-08T18:33+0000

العالم

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وأكد قصر باكنغهام، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز الـ 97 عاما، وقال القصر في بيان إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم".إليزابيث الثانية... الولادة واستلام العرشولدت إليزابيث الثانية في 21 أبريل/ نيسان 1926 في لندن في أسرة دوق ودوقة يورك، وهي ممثلة سلالة وندسور.وبعد تنازل عمها الملك إدوارد الثامن عن العرش عام 1936، أصبح والدها جورج السادس ملكا وأصبحت هي وريثة العرش.أصبحت إليزابيث ملكة بريطانيا العظمى، ورئيسة علمانية للكنيسة الأنجليكانية، وكذلك رئيسة الكومنولث (الذي يوحد جميع المستعمرات البريطانية السابقة تقريبًا) بعد وفاة جورج السادس في 6 فبراير/ شباط 1952. وقد توجت في 2 يونيو/ حزيران 1953 في كنيسة وستمنستر بحضور سبعة آلاف ضيف. كان حفل التتويج أول حدث على مستوى البلاد يتم بثه على الهواء المباشر.وبعد زواجها من دوق إدنبرة، الأمير فيليب، أنجبت إليزابيث 4 أطفال، هم، تشارلز، أمير ويلز (1948)، الأميرة آنا (1950)، الأمير أندرو، دوق يورك (1960)، الأمير إدوارد، كونت ويسيكس (1964).300 زيارة إلى 130 دولةخلال فترة حكمها، قامت الملكة بأكثر من 300 زيارة إلى أكثر من 130 دولة في العالم، بما في ذلك روسيا في أكتوبر/ تشرين الأول 1994، عندما زارت موسكو وسانت بطرسبورغ.كما تضمنت واجبات الملكة اجتماعات مع السياسيين وكبار رجال الأعمال والعلماء والشخصيات الثقافية. ومن بين المشاهير الذين قاموا بزيارة قصر باكنغهام في سنوات مختلفة كانت إليزابيث تايلور ويوري غاغارين وموسيقيي فرقة "البيتلز"، بالإضافة إلى رؤساء دول مختلفة. وفي عام 2003، استضافت حفل استقبال على شرف الرئيس فلاديمير بوتين.حتى وقت قريب، شاركت الملكة في العديد من الأحداث، بما في ذلك احتفالات اللقب والجوائز والزيارات إلى المنظمات والمؤسسات الخيرية والعلمية (حوالي 600) التي كانت تحت رعايتها. في يناير/ كانون الثاني 2006، نقلت بعض سلطاتها إلى الأمير تشارلز، وفي نهاية عام 2016، تم نقل رعاية أكثر من 25 هيكل إلى أعضاء آخرين من العائلة المالكة. في السنوات الأخيرة، نادرًا ما كانت تظهر الملكة في الأماكن العامة، مفضلة الاجتماعات الخاصة أو مكالمات الفيديو. في 3 يوليو/ تموز 2022، نقلت إليزابيث إلى وريث العرش، الأمير تشارلز لويلز، جزءًا من واجباتها كرئيسة للدولة.في إنجلترا، كانت الملكة محبوبة ومحترمة. يعتقد البريطانيون أن إليزابيث الثانية ظلت وفية لقسمها الذي أقسمته عام 1953، وأصبح ذلك هو مفتاح شعبيتها بين الناس.الملكة إليزابيث الثانية، أكثر الملوك خدمة للبلاد على مر التاريخ، حيث تولت المنصب مباشرة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس عام 1952، ومضى عليها في هذا الموقع نحو 70 سنة ملكة لبريطانيا.

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