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https://sputnikarabic.ae/20220909/أردوغان-يكشف-تفاصيل-المحادثة-مع-بوتين-1067523006.html
أردوغان يكشف تفاصيل المحادثة مع بوتين
أردوغان يكشف تفاصيل المحادثة مع بوتين
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ناقش أسعار الغاز مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T13:31+0000
2022-09-09T13:31+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
تصدير النفط
رجب طيب أردوغان
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ونقلت قناة "آن تي في" التلفزيونية التركية، اليوم الجمعة نقلا عن أردوعان قوله: "ليست لدينا مثل هذه المشاكل حتى الآن (العرض - المحرر). روسيا لم تطبق عقوبات ضدنا. لقد اجتمعت معه (بوتين - محرر) ، تحدثنا خلاله عن السعر. إذا تبين الموقف لكي نكون إيجابيين، فسيتم تقديم أفضل الأسعار لشعبنا".وأضاف أن بلاده لا تعاني من مشاكل في إمداد الوقود الأزرق الروس، لأن أنقرة لم تفرض عقوبات على موسكو.بالإضافة إلى ذلك، قال أردوغان إن الشتاء القادم لأوروبا لن يكون سهلاً بسبب أزمة الطاقة.بعد بدء العملية الخاصة، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، على وجه الخصوص، على شراء موارد الطاقة. كما قال الرئيس فلاديمير بوتين، فإن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
https://sputnikarabic.ae/20220908/أردوغان-لم-يتم-تصدير-الحبوب-الروسية-وفق-صفقة-الغذاء-وصادرات-أوكرانيا-تذهب-لدول-غنية-1067474098.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, تصدير النفط, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار تركيا اليوم, تصدير النفط, رجب طيب أردوغان

أردوغان يكشف تفاصيل المحادثة مع بوتين

13:31 GMT 09.09.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ناقش أسعار الغاز مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ونقلت قناة "آن تي في" التلفزيونية التركية، اليوم الجمعة نقلا عن أردوعان قوله: "ليست لدينا مثل هذه المشاكل حتى الآن (العرض - المحرر). روسيا لم تطبق عقوبات ضدنا. لقد اجتمعت معه (بوتين - محرر) ، تحدثنا خلاله عن السعر. إذا تبين الموقف لكي نكون إيجابيين، فسيتم تقديم أفضل الأسعار لشعبنا".
وأضاف أن بلاده لا تعاني من مشاكل في إمداد الوقود الأزرق الروس، لأن أنقرة لم تفرض عقوبات على موسكو.
وتابع "بحلول عام 2023، سننتج الغاز الطبيعي الخاص بنا ونوفره للمواطنين بسعر أرخص بكثير. هذا هو هدفنا. حتى الآن، هذا الاحتياطي الحالي ليس موجهًا للتصدير. لكنني آمل أن نكون قد فتحنا بابا كبيرا جدا لتركيا".
بالإضافة إلى ذلك، قال أردوغان إن الشتاء القادم لأوروبا لن يكون سهلاً بسبب أزمة الطاقة.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
أردوغان: لم يتم تصدير الحبوب الروسية وفق صفقة الغذاء وصادرات أوكرانيا تذهب لدول غنية
أمس, 10:56 GMT
بعد بدء العملية الخاصة، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، على وجه الخصوص، على شراء موارد الطاقة. كما قال الرئيس فلاديمير بوتين، فإن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
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