https://sputnikarabic.ae/20220908/أردوغان-لم-يتم-تصدير-الحبوب-الروسية-وفق-صفقة-الغذاء-وصادرات-أوكرانيا-تذهب-لدول-غنية-1067474098.html
أردوغان: لم يتم تصدير الحبوب الروسية وفق صفقة الغذاء وصادرات أوكرانيا تذهب لدول غنية
أردوغان: لم يتم تصدير الحبوب الروسية وفق صفقة الغذاء وصادرات أوكرانيا تذهب لدول غنية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنه لم يتم تصدير الحبوب الروسية بموجب صفقة الغذاء الأممية، حتى الآن، مضيفًا أن كل الصادرات الأوكرانية تخرج... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T10:56+0000
2022-09-08T10:56+0000
2022-09-08T10:56+0000
العالم
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ولفت إلى انزعاج الرئيس الروسي فلادمير بوتين بسبب تصدير الحبوب الأوكرانية إلى دول تفرض عقوبات ضد موسكو، مؤكدا أنه سيبحث معه مسألة تصدير الحبوب خلال قمة شنغهاي في أوزبكستان.كما أضاف أردوغان: " نأمل بدء تصدير الحبوب من روسيا بأقرب وقت ممكن".وكشف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا قد تلغي صفقة الحبوب المبرمة، وذلك لأن بعض الاتفاقات المتعلقة بتوفير الصادرات الروسية لا يتم الالتزام بها.وأشار الدبلوماسي إلى أن الصفقة سارية لمدة أربعة أشهر وتنتهي في نوفمبر القادم، موضحا أن الجانب الروسي لن يشارك في مفاوضات تمديدها، لكن ذلك مرهون بالوضع والمستجدات الراهنة.وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
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العالم
أردوغان: لم يتم تصدير الحبوب الروسية وفق صفقة الغذاء وصادرات أوكرانيا تذهب لدول غنية
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنه لم يتم تصدير الحبوب الروسية بموجب صفقة الغذاء الأممية، حتى الآن، مضيفًا أن كل الصادرات الأوكرانية تخرج إلى الدول الغنية وليس الفقيرة.
ولفت إلى انزعاج الرئيس الروسي فلادمير بوتين بسبب تصدير الحبوب الأوكرانية إلى دول تفرض عقوبات ضد موسكو، مؤكدا أنه سيبحث معه مسألة تصدير الحبوب خلال قمة شنغهاي في أوزبكستان.
كما أضاف أردوغان: " نأمل بدء تصدير الحبوب من روسيا بأقرب وقت ممكن".
وكشف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا قد تلغي صفقة الحبوب المبرمة، وذلك لأن بعض الاتفاقات المتعلقة بتوفير الصادرات الروسية لا يتم الالتزام بها.
وأشار الدبلوماسي إلى أن الصفقة سارية لمدة أربعة أشهر وتنتهي في نوفمبر القادم، موضحا أن الجانب الروسي لن يشارك في مفاوضات تمديدها، لكن ذلك مرهون بالوضع والمستجدات الراهنة.
وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول
، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.