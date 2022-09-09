https://sputnikarabic.ae/20220909/إعلام-ملك-الأردن-يزور-بريطانيا-وفرنسا-وأمريكا-1067516084.html
إعلام: ملك الأردن يزور بريطانيا وفرنسا وأمريكا
إعلام: ملك الأردن يزور بريطانيا وفرنسا وأمريكا
أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الجمعة، بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سيزور خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري، لندن، وباريس ونيويورك. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T11:08+0000
2022-09-09T11:08+0000
2022-09-09T11:08+0000
أخبار الأردن
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وكشفت وكالة "عمون" أن الملك عبد الله سيتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن لتقديم العزاء، والمشاركة في تشييع جثمان ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.ثم سيتوجه بعدها إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية.كما سيشارك العاهل الأردني خلال الشهر الجاري في اللقاء السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك، حيث سيلقي كلمة الأردن.ونعى الملك عبد الله الثاني، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ووصفها بأنها "كانت منارة للحكمة والقيادة لمدة سبعة عقود".وأضاف أن "الملكة إليزابيث كانت شريكة للأردن وصديقة عزيزة للعائلة، نحن نقف إلى جانب شعب وقيادة المملكة المتحدة في هذا الوقت العصيب".كما أعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على ملكة بريطانيا التي توفت أمس الخميس، لمدة 7 أيام.
https://sputnikarabic.ae/20220822/ملك-الأردن-يطلع-على-تطورات-خطة-الزراعة-المستدامة-20222025-1066707947.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
إعلام: ملك الأردن يزور بريطانيا وفرنسا وأمريكا
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أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الجمعة، بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سيزور خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري، لندن، وباريس ونيويورك.
وكشفت
وكالة "عمون" أن الملك عبد الله سيتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن لتقديم العزاء، والمشاركة في تشييع جثمان ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.
ثم سيتوجه بعدها إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية.
كما سيشارك العاهل الأردني خلال الشهر الجاري في اللقاء السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك، حيث سيلقي كلمة الأردن.
ونعى الملك عبد الله الثاني، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ووصفها بأنها "كانت منارة للحكمة والقيادة لمدة سبعة عقود".
وأضاف أن "الملكة إليزابيث
كانت شريكة للأردن وصديقة عزيزة للعائلة، نحن نقف إلى جانب شعب وقيادة المملكة المتحدة في هذا الوقت العصيب".
كما أعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على ملكة بريطانيا التي توفت أمس الخميس، لمدة 7 أيام.