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الإمارات تحث على تعزيز فرص وقف إطلاق نار دائم في اليمن لتمهيد الطريق أمام حل سياسي

الإمارات تحث على تعزيز فرص وقف إطلاق نار دائم في اليمن لتمهيد الطريق أمام حل سياسي

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، الجمعة، ضرورة العمل على تسوية سلمية للأزمة اليمنية وتعزيز فرص وقف إطلاق نار دائم... 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T16:20+0000

2022-09-09T16:20+0000

2022-09-09T16:20+0000

الحرب على اليمن

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال قرقاش، خلال لقائه في العاصمة الإماراتية أبوظبي، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، حسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات، إن "على المجتمع الدولي دفع كافة الأطراف اليمنية للبدء بحوار جاد يشمل كافة المكونات اليمنية لإنهاء الحرب، والخروج باليمن من أزمته وتجنيب الشعب اليمني المعاناة الإنسانية التي يعيشها منذ سنوات".من جانبه، "ثمن المبعوث الأمريكي الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ودعم كافة الجهود التي تبذلها مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في اليمن".ويأتي اللقاء غداة إعراب الخارجية الأمريكية عن "القلق من الإجراءات الأخيرة للحوثيين التي تقوض الهدنة وتهدد الفوائد المنقذة للحياة التي جلبتها للشعب اليمني"، في إشارة إلى العرض العسكري للجماعة والهجمات المنسوبة لها في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان: "ندعو الحوثيين إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال ومواصلة تنفيذ بنود الهدنة كما التزموا بها علناً في 1 أغسطس/ آب".وذكرت أن "ليندركينغ سيسافر إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، اعتباراً من 8 سبتمبر/ أيلول لحث الأطراف على تكثيف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة في الأسابيع الثلاثة المقبلة، والعمل بإلحاح ومرونة، واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتمديد وتوسيع الهدنة".وفي الثاني من أغسطس الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين.كما تتضمن الهدنة، السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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الحرب على اليمن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي