https://sputnikarabic.ae/20220909/الإمارات-تعلن-تنكيس-الأعلام-3-أيام-حدادا-على-ملكة-بريطانيا-1067514357.html
الإمارات تعلن تنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على ملكة بريطانيا
الإمارات تعلن تنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على ملكة بريطانيا
قررت الإمارات، اليوم الجمعة، تنكيس أعلامها في القطاعين العام والخاص وفي سفاراتها لمدة ثلاثة أيام، وذلك حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T10:01+0000
2022-09-09T10:01+0000
2022-09-09T10:01+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه تقرر "تنكيس أعلام الإمارات اعتبارا من اليوم الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام؛ حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة".جاء ذلك في بيان أصدره ديوان الرئاسة الإماراتية أكد فيه أن تنكيس الأعلام سيكون لثلاثة أيام لينتهى يوم الاثنين المقبل 12 سبتمبر/ أيلول الجارى.وأعرب الديوان في بيانه عن "خالص التعازي إلى الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والعائلة المالكة وإلى الشعب البريطانى الصديق بوفاة الملكة إليزابيث الثانية".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن فترة حداد وطني بدأت في المملكة المتحدة، إثر وفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، مساء أمس الخميس.ومن المقرر أن تستمر فترة الحداد داخل بريطانيا لمدة 10 أيام حتى إقامة جنازة الملكة إليزابيث، حيث يتم نقل جثمان ملكة بريطانيا إلى قصر باكنغهام، ومن المحتمل أن يبقى لمدة 5 أيام.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تعلن تنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على ملكة بريطانيا
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قررت الإمارات، اليوم الجمعة، تنكيس أعلامها في القطاعين العام والخاص وفي سفاراتها لمدة ثلاثة أيام، وذلك حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.
وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية
"وام" أنه تقرر "تنكيس أعلام الإمارات اعتبارا من اليوم الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام؛ حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة".
جاء ذلك في بيان أصدره ديوان الرئاسة الإماراتية أكد فيه أن تنكيس الأعلام سيكون لثلاثة أيام لينتهى يوم الاثنين المقبل 12 سبتمبر/ أيلول الجارى.
وأعرب الديوان في بيانه عن "خالص التعازي إلى الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والعائلة المالكة وإلى الشعب البريطانى الصديق بوفاة الملكة إليزابيث الثانية".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن فترة حداد وطني بدأت في المملكة المتحدة، إثر وفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، مساء أمس الخميس.
ومن المقرر أن تستمر فترة الحداد داخل بريطانيا لمدة 10 أيام حتى إقامة جنازة الملكة إليزابيث، حيث يتم نقل جثمان ملكة بريطانيا إلى قصر باكنغهام، ومن المحتمل أن يبقى لمدة 5 أيام.