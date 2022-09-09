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https://sputnikarabic.ae/20220909/الخارجية-الصينية-حول-مرسوم-بيونغ-يانغ-النووي-موقف-بكين-من-القضية-الكورية-لم-يتغير-1067514106.html
الخارجية الصينية حول مرسوم بيونغ يانغ "النووي": موقف بكين من القضية الكورية لم يتغير
الخارجية الصينية حول مرسوم بيونغ يانغ "النووي": موقف بكين من القضية الكورية لم يتغير
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الجمعة، أن موقف بكين من القضية الكورية لم يتغير؛ مشددة على أن الصين ستواصل دعم التسوية السياسية... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T09:54+0000
2022-09-09T09:54+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت ماو نينغ، في إيجاز صحفي: "لقد اهتممنا بالتقارير ذات الصلة. لم يتغير موقف الصين بشأن القضية الكورية، وسنواصل القيام بدور بناء في تعزيز التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية، على أساس المصالح المشتركة، المتمثلة في الحفاظ على السلام والاستقرار بشبه الجزيرة".في وقت سابق، ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلاً عن وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، أن بيونغ يانغ أعلنت عن نفسها، على المستوى التشريعي، دولة نووية؛ وأن لدى زعيم البلاد، كيم جونغ أون، وحده الحق بالتصرف بالسلاح النووي.وتم اعتماد مرسوم بعنوان "سياسة الأسلحة النووية"، من قبل مجلس الشعب الأعلى الكوري الشمالي، في 7 أيلول/سبتمبر.وتتضمن الوثيقة 11 فقرة، تتضمن أحكاما تتعلق بالغرض من الأسلحة النووية، وتكوين القوات النووية، والقيادة والسيطرة عليها، وضمان إنفاذ القرارات المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية، ومبادئ وشروط استخدامها، والتعبئة العسكرية، والصيانة الفنية الآمنة، والسلامة وتعزيز القدرات وتحديثها وغيرها.ورأى نائب مدير العلوم في المعهد الشرقي، كلية الدراسات الإقليمية والدولية في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية، أرتيم لوكين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن كوريا الشمالية، باعتماد هذا المشروع، وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى المجتمع الدولي، لا سيما إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، بأنها سترد بضربة نووية، في حال وقوع هجوم عليها باستخدام أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل أخرى، أو تهديد وشيك بتوجيه مثل هذه الضربة.
https://sputnikarabic.ae/20220908/زعيم-كوريا-الشمالية-امتلاك-الأسلحة-النووية-أمر-قانوني-وحق-أساسي-لا-غنى-عنه-1067499174.html
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العالم, الصين, كوريا الشمالية
العالم, الصين, كوريا الشمالية

الخارجية الصينية حول مرسوم بيونغ يانغ "النووي": موقف بكين من القضية الكورية لم يتغير

09:54 GMT 09.09.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSكوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الجمعة، أن موقف بكين من القضية الكورية لم يتغير؛ مشددة على أن الصين ستواصل دعم التسوية السياسية للمشكلة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت ماو نينغ، في إيجاز صحفي: "لقد اهتممنا بالتقارير ذات الصلة. لم يتغير موقف الصين بشأن القضية الكورية، وسنواصل القيام بدور بناء في تعزيز التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية، على أساس المصالح المشتركة، المتمثلة في الحفاظ على السلام والاستقرار بشبه الجزيرة".

في وقت سابق، ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلاً عن وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، أن بيونغ يانغ أعلنت عن نفسها، على المستوى التشريعي، دولة نووية؛ وأن لدى زعيم البلاد، كيم جونغ أون، وحده الحق بالتصرف بالسلاح النووي.
وتم اعتماد مرسوم بعنوان "سياسة الأسلحة النووية"، من قبل مجلس الشعب الأعلى الكوري الشمالي، في 7 أيلول/سبتمبر.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
زعيم كوريا الشمالية: امتلاك بلادنا الأسلحة النووية أمر قانوني وحق لا رجعة فيه
أمس, 23:31 GMT
وتتضمن الوثيقة 11 فقرة، تتضمن أحكاما تتعلق بالغرض من الأسلحة النووية، وتكوين القوات النووية، والقيادة والسيطرة عليها، وضمان إنفاذ القرارات المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية، ومبادئ وشروط استخدامها، والتعبئة العسكرية، والصيانة الفنية الآمنة، والسلامة وتعزيز القدرات وتحديثها وغيرها.

ورأى نائب مدير العلوم في المعهد الشرقي، كلية الدراسات الإقليمية والدولية في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية، أرتيم لوكين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن كوريا الشمالية، باعتماد هذا المشروع، وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى المجتمع الدولي، لا سيما إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، بأنها سترد بضربة نووية، في حال وقوع هجوم عليها باستخدام أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل أخرى، أو تهديد وشيك بتوجيه مثل هذه الضربة.
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