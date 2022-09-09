https://sputnikarabic.ae/20220909/المفوضية-العليا-الليبية-تكشف-لـسبوتنيك-الاستعدادات-الأخيرة-قبل-إجراء-الانتخابات--1067529957.html

المفوضية العليا الليبية تكشف لـ"سبوتنيك" الاستعدادات الأخيرة قبل إجراء الانتخابات

المفوضية العليا الليبية تكشف لـ"سبوتنيك" الاستعدادات الأخيرة قبل إجراء الانتخابات

قال عبد الحكيم بلخير، عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، إن البرلمان طلب الملاحظات الفنية على قانون الانتخابات من المفوضية. 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T15:44+0000

2022-09-09T15:44+0000

2022-09-09T15:44+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1063837767_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_2adbe43015b78abd46515a39da9846b0.jpg

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المفوضية في الوقت الراهن تعد الملاحظات بالفنية شأن الصعوبات التي واجهت المفوضية في تطبيق قانون الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.وأوضح أن المفوضية بصدد إعداد كافة المقترحات ومن ثم إرسالها للجهة التشريعية خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء منها.ولفت إلى أنه حال تحديد موعد الانتخابات، فإن المفوضية تقرر فتح باب تسجيل الناخبين في الوقت الذي تراه مناسبا، خاصة أن كل من بلغ سن الـ18 عامل من حقه التسجيل في الانتخابات.وبشأن الانقسام السياسي الحالي والحكومة التي يفترض أن تتعامل معها المفوضية، أوضح أن المفوضية تتبع البرلمان بشكل مباشر، كما أنها تنسق مع الإدارات المعنية والمدارس، وأنها بعيدة عن التجاذبات السياسية والانقسامات.وفي وقت سابق أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، جاهزيتها لاستئناف إجراء العملية الانتخابية.وقالت المفوضية، في بيان لها: "نعلن انقضاء المدة الزمنية الممنوحة من مجلس النواب لرفع القوة القاهرة عن الانتخابات دون تحقيق أي تقدم يذكر".وتابعت: "لقد اتخذت المفوضية خطوات متقدمة فيما يتعلق بتطوير الجوانب والنظم الفنية للعملية الانتخابية، والتي ستسهم بشكل فعّال في تفادي العديد من المعوقات الفنية والزمنية، التي ظهرت أثناء تنفيذها للقوانين الانتخابية ذات العلاقة، كما أنها لا تزال تحتفظ بكامل جاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية حال توفر البيئة السياسية (التوافقية)، واستتباب الأوضاع الأمنية للانخراط مباشرةً مع الشركاء في استكمال رفع بقية مكونات القوة القاهرة واستئناف عملية التنفيذ".وجاء إعلان المفوضية بعد يوم واحد من تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي السنغالي باتيلي ممثلا خاصا له في ليبيا، ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم هناك.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم