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الهند تحظر تصدير الأرز المكسور من أجل زيادة التوافر المحلي
الهند تحظر تصدير الأرز المكسور من أجل زيادة التوافر المحلي
دخل قرار حظر تصدير الأرز المكسور في الهند حيز التنفيذ، اليوم الجمعة.‏ 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T17:01+0000
2022-09-09T17:01+0000
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وتم تعديل سياسة تصدير الأرز المكسور من مجاني إلى محظور، وفقا لإخطار صادر عن المديرية العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة الهندية، مساء أمس الخميس، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.وقال المسؤولون إن الخطوة تهدف إلى زيادة التوافر المحلي وإبقاء الأسعار المحلية تحت السيطرة.وكانت الحكومة الهندية أعلنت، الخميس، عن فرضها رسوم تصدير بنسبة 20 بالمائة على الأرز غير البسمتي، باستثناء الأرز المسلوق، لتعزيز الإمدادات المحلية.وقال الخبراء إن الحظر المفروض على شحنات الأرز الهندي سيرفع أسعار الغذاء العالمية، ويؤدي إلى تفاقم تضخم الغذاء العالمي.ويواجه العالم بالفعل ضغوطا تصاعدية على أسعار المواد الغذائية، والتي ترتفع بالفعل بسبب الأزمة الأوكرانية، والجفاف، وموجات الحر.وكانت تقارير ذكرت أن الهند تستحوذ على 40 بالمائة من شحنات الأرز العالمية.وحظرت الحكومة الهندية بالفعل تصدير القمح في شهر مايو/ أيار، وقوبل القرار الهندي بانتقادات حادة من وزراء الزراعة في دول مجموعة السبع خلال اجتماع في ألمانيا، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات "سوف تفاقم من أزمة" ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
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أخبار الهند اليوم, العالم
أخبار الهند اليوم, العالم

الهند تحظر تصدير الأرز المكسور من أجل زيادة التوافر المحلي

17:01 GMT 09.09.2022
© Narinder Nanuعامل يقود جرارا وهو ينقل أكياس حبوب الأرز في أمريتسار، الهند في 29 مارس 2022
عامل يقود جرارا وهو ينقل أكياس حبوب الأرز في أمريتسار، الهند في 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
عامل يقود جرارا وهو ينقل أكياس حبوب الأرز في أمريتسار، الهند في 29 مارس 2022
© Narinder Nanu
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دخل قرار حظر تصدير الأرز المكسور في الهند حيز التنفيذ، اليوم الجمعة.‏
وتم تعديل سياسة تصدير الأرز المكسور من مجاني إلى محظور، وفقا لإخطار صادر عن المديرية العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة الهندية، مساء أمس الخميس، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.
وقال المسؤولون إن الخطوة تهدف إلى زيادة التوافر المحلي وإبقاء الأسعار المحلية تحت السيطرة.
وكانت الحكومة الهندية أعلنت، الخميس، عن فرضها رسوم تصدير بنسبة 20 بالمائة على الأرز غير البسمتي، باستثناء الأرز المسلوق، لتعزيز الإمدادات المحلية.
وقال الخبراء إن الحظر المفروض على شحنات الأرز الهندي سيرفع أسعار الغذاء العالمية، ويؤدي إلى تفاقم تضخم الغذاء العالمي.
أرز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
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ويواجه العالم بالفعل ضغوطا تصاعدية على أسعار المواد الغذائية، والتي ترتفع بالفعل بسبب الأزمة الأوكرانية، والجفاف، وموجات الحر.
وكانت تقارير ذكرت أن الهند تستحوذ على 40 بالمائة من شحنات الأرز العالمية.
وحظرت الحكومة الهندية بالفعل تصدير القمح في شهر مايو/ أيار، وقوبل القرار الهندي بانتقادات حادة من وزراء الزراعة في دول مجموعة السبع خلال اجتماع في ألمانيا، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات "سوف تفاقم من أزمة" ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
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