https://sputnikarabic.ae/20220909/بلينكن-مطالب-إيران-لا-علاقة-لها-بالاتفاق-النووي-1067528310.html

بلينكن: مطالب إيران لا علاقة لها بالاتفاق النووي

بلينكن: مطالب إيران لا علاقة لها بالاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الجمعة، إن رد إيران فيما يتعلق بالعودة إلى الاتفاق ‏النووي لعام 2015 يتضمن مطالب تتجاوز الاتفاق.‏ 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T15:04+0000

2022-09-09T15:04+0000

2022-09-09T15:04+0000

إيران

الاتفاق النووي الإيراني

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ: "فيما يتعلق بإيران - المفاوضات تسير ذهابا وإيابا، ولدينا رد من إيران، في الأسابيع الماضية أغلقنا بعض الفجوات".وفي 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن طهران أرسلت ردا "بناء" على مقترحات واشنطن بشأن إحياء الاتفاق النووي.وفي عام 2015، وقعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي الإيراني، مع مجموعة دول P5 + 1 - أمريكا والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا - بالإضافة إلى ألمانيا - والاتحاد الأوروبي.وطالبت إيران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.وفي عام 2018 بعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، مما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20220908/وزيرا-خارجية-إيران-والصين-يبحثان-الاتفاق-النووي-والتعاون-الثاني-1067496054.html

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