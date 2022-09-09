https://sputnikarabic.ae/20220909/بوتين-يهنئ-زعيم-كوريا-الشمالية-1067502752.html
بوتين يهنئ زعيم كوريا الشمالية
بوتين يهنئ زعيم كوريا الشمالية
بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون بمناسبة الذكرى الـ74 لتأسيس جمهورية كوريا... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T07:13+0000
2022-09-09T07:13+0000
2022-09-09T07:16+0000
روسيا
العالم
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن الرئيس الروسي أعرب في هذه البرقية عن أحر تهانيه، مشيرا إلى أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا حريصتان على المحافظة على علاقات حسن الجوار الودية، مؤكدا أنهما اكتسبتا خبرة كبيرة من خلال التعاون المثمر في مختلف المجالات.وعبر الرئيس بوتين عن اعتقاده "بأننا سنتمكن من مواصلة تطوير العلاقات الثنائية البنّاءة لمصلحة شعبينا ولصالح تعزيز الأمن والاستقرار في شبه جزيرة كوريا وفي شمال شرق آسيا عامة".وأعرب بوتين عن تمنياته لكيم جونغ أون بالصحة والتوفيق، ولمواطني جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالسلام والازدهار.
https://sputnikarabic.ae/20220908/زعيم-كوريا-الشمالية-امتلاك-الأسلحة-النووية-أمر-قانوني-وحق-أساسي-لا-غنى-عنه-1067499174.html
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روسيا, العالم
بوتين يهنئ زعيم كوريا الشمالية
07:13 GMT 09.09.2022 (تم التحديث: 07:16 GMT 09.09.2022) تابعنا عبر
بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون بمناسبة الذكرى الـ74 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
وأفاد
مراسل "سبوتنيك" أن الرئيس الروسي أعرب في هذه البرقية عن أحر تهانيه، مشيرا إلى أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا حريصتان على المحافظة على علاقات حسن الجوار الودية، مؤكدا أنهما اكتسبتا خبرة كبيرة من خلال التعاون المثمر في مختلف المجالات.
وعبر الرئيس بوتين عن اعتقاده "بأننا سنتمكن من مواصلة تطوير العلاقات الثنائية البنّاءة لمصلحة شعبينا ولصالح تعزيز الأمن والاستقرار في شبه جزيرة كوريا وفي شمال شرق آسيا عامة".
وأعرب بوتين عن تمنياته لكيم جونغ أون بالصحة والتوفيق، ولمواطني جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالسلام والازدهار.