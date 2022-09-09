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https://sputnikarabic.ae/20220909/جنرال-إسرائيلي-كبير-حزب-الله-يمكنه-إطلاق-4-آلاف-صاروخ-يوميا-وقد-يضرنا-بشدة--1067521150.html
جنرال إسرائيلي كبير: حزب الله يمكنه إطلاق 4 آلاف صاروخ يوميا وقد يضرنا بشدة
جنرال إسرائيلي كبير: حزب الله يمكنه إطلاق 4 آلاف صاروخ يوميا وقد يضرنا بشدة
قال القائد الجديد للمنطقة الشمالية الإسرائيلية، إن مهمته الأولى ستكون الاستعداد لآلاف الصواريخ التي يمكن لـ"حزب الله" إطلاقها في حال وقوع أي مواجهة. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T12:37+0000
2022-09-09T12:37+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
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وطبقا للجنرال أوري غوردين، الذي تولى سابقاً منصب قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، يمكن لـ"حزب الله" إطلاق 4000 صاروخ يومياً خلال أي قتال محتمل بين الجانبين.وعلى الرغم من ثقته بأن إسرائيل تظل الجانب الأقوى، أكد أن "صواريخ حزب الله يمكنها أن تُحدث بعض الأضرار الكبيرة".وهدد "حزب الله" على مدار الأشهر السابقة بضرب منصات الغاز الطبيعي الإسرائيلية في البحر المتوسط وأسقطت إسرائيل في يوليو – تموز الماضي ثلاث طائرات استطلاع مسيرة أطلقها الحزب باتجاه حقل غاز كاريش المتنازع عليه.
https://sputnikarabic.ae/20220909/صحيفة-عبرية-حزب-الله-قد-يعبر-الحدود-الإسرائيلية-في-المعركة-القادمة-وربما-بأعداد-كبيرة-1067519802.html
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار إسرائيل اليوم

جنرال إسرائيلي كبير: حزب الله يمكنه إطلاق 4 آلاف صاروخ يوميا وقد يضرنا بشدة

12:37 GMT 09.09.2022
© AFP 2022 / Ramzi Haidarدبابة ميركافا غنمها حزب الله خلال حرب تموز
دبابة ميركافا غنمها حزب الله خلال حرب تموز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© AFP 2022 / Ramzi Haidar
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قال القائد الجديد للمنطقة الشمالية الإسرائيلية، إن مهمته الأولى ستكون الاستعداد لآلاف الصواريخ التي يمكن لـ"حزب الله" إطلاقها في حال وقوع أي مواجهة.
وطبقا للجنرال أوري غوردين، الذي تولى سابقاً منصب قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، يمكن لـ"حزب الله" إطلاق 4000 صاروخ يومياً خلال أي قتال محتمل بين الجانبين.
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
صحيفة عبرية: "حزب الله" قد يعبر الحدود الإسرائيلية في المعركة القادمة وربما بأعداد كبيرة
12:13 GMT
وقال غوردين لوكالة أسوشيتد برس إن الجيش الإسرائيلي يقدر أن الحزب قد يضرب ما يصل إلى 7000 صاروخ على مناطق إسرائيلية في أي حرب مستقبلية قد تمتد عدة أسابيع.
وعلى الرغم من ثقته بأن إسرائيل تظل الجانب الأقوى، أكد أن "صواريخ حزب الله يمكنها أن تُحدث بعض الأضرار الكبيرة".
وهدد "حزب الله" على مدار الأشهر السابقة بضرب منصات الغاز الطبيعي الإسرائيلية في البحر المتوسط وأسقطت إسرائيل في يوليو – تموز الماضي ثلاث طائرات استطلاع مسيرة أطلقها الحزب باتجاه حقل غاز كاريش المتنازع عليه.
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