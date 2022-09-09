https://sputnikarabic.ae/20220909/خبير-أوروبا-تتجه-نحو-الكساد-1067523165.html
خبير: أوروبا تتجه نحو الكساد
خبير: أوروبا تتجه نحو الكساد
نناقش في هذه الحلقة: السفير اللبناني: ننتظر من روسيا الوقود والحبوب؛ الاتحاد الأوروبي على أبواب ركود اقتصادي كبير؛ وزير الطاقة السعودي يؤكد أن قرار خفض إنتاج... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T13:33+0000
2022-09-09T13:33+0000
2022-09-09T13:33+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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خبير: أوروبا تتجه نحو الكساد
خبير: أوروبا تتجه نحو الكساد
قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، إنه لا يستبعد احتمال حدوث ركود في منطقة اليورو، بسبب ارتفاع أسعار الغاز والوقود هناك.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الأوروبية، أكثم سليمان، لـ"قوانين الاقتصاد":السفير اللبناني: روسيا ستزودنا بالحبوب والمشتقات النفطيةأكد السفير اللبناني لدى روسيا، شوقي بونصار، أن روسيا وافقت على إرسال مساعدات للبنان من الحبوب المتنوعة بما فيها القمح، وأيضا المشتقات النفطية.وقال سعادة السفير خلال مداخلة مع "قوانين الاقتصاد":"أوبك+ " تستمر بخفض إنتاج النفطأوضح وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، مبررات قرارات "أوبك بلس" الأخيرة المتعلقة بخفض مستوى إنتاج النفط، مشيرا إلى أنها تأتي لدعم استقرار الأسواق.وخلال مداخلة مع "قوانين الاقتصاد"، علق الخبير الاقتصادي والنفطي، همام الشماع، على هذا الموضوع بقوله:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
خبير: أوروبا تتجه نحو الكساد
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: السفير اللبناني: ننتظر من روسيا الوقود والحبوب؛ الاتحاد الأوروبي على أبواب ركود اقتصادي كبير؛ وزير الطاقة السعودي يؤكد أن قرار خفض إنتاج النفط لصالح السوق؛ انخفاض الجنيه الإسترليني بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، إنه لا يستبعد احتمال حدوث ركود في منطقة اليورو، بسبب ارتفاع أسعار الغاز والوقود هناك.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الأوروبية، أكثم سليمان، لـ"قوانين الاقتصاد":
"إذا زار المفوض أي عاصمة أوروبية، سيدرك مباشرة أن الوضع يتجه لركود في أفضل الأحوال، لأن الخطر الأكبر هو الكساد، لأنه في علم الاقتصاد هو الأعمق أثرا، والأطول أمدا، وسيطال كل منطقة اليورو، والشي الخطير أيضا هو أن لا أحد يمتلك إجابة على سؤال ما الذي سيجري غدا؟ لذلك كل مستثمر وصاحب رأسمال لا يعرف ماذا ينتظره، فربما نشهد حركة هروب رأس المال، أو اليأس والامتناع عن الاستثمار بسبب عدم وضوح القرار الأوروبي".
السفير اللبناني: روسيا ستزودنا بالحبوب والمشتقات النفطية
أكد السفير اللبناني لدى روسيا، شوقي بونصار، أن روسيا وافقت على إرسال مساعدات للبنان من الحبوب المتنوعة بما فيها القمح، وأيضا المشتقات النفطية.
وقال سعادة السفير خلال مداخلة مع "قوانين الاقتصاد":
"تم التنسيق مع الصديق معالي نائب وزير الخارجية الروسي، وهو الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، السيد ميخائيل بوغدانوف، الذي أبلغني رسمياً عبر لقاء جمعنا عن موافقة الحكومة الروسية على إرسال مساعدات إنسانية إلى لبنان، عبارة عن كميات من الحبوب المتنوعة ومنها القمح طبعاً، بالاضافة إلى المشتقات النفطية. وهذا القرار مبني على الطلب الذي وجهه دولة رئيس الوزراء، الأستاذ نجيب ميقاتي خلال شهر أيار (مايو) المنصرم، وتم إبلاغي مؤخراً من حوالي أسبوعين موافقة الحكومة الروسية على الطلب اللبناني، والآن ينتظر الأمر بعض الإجراءات الداخلية الروسية، وطبعاً موافقة سيادة الرئيس فلاديمير بوتين على هذا القرار كي يصبح نافذ المفعول".
"أوبك+ " تستمر بخفض إنتاج النفط
أوضح وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، مبررات قرارات "أوبك بلس" الأخيرة المتعلقة بخفض مستوى إنتاج النفط، مشيرا إلى أنها تأتي لدعم استقرار الأسواق.
وخلال مداخلة مع "قوانين الاقتصاد"، علق الخبير الاقتصادي والنفطي، همام الشماع، على هذا الموضوع بقوله:
"بالتأكيد هذا القرار سيعيد الأسعار إلى حدود 100 دولار للبرميل وهذا السعر يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين، والتعاون مع روسيا ضروري للحفاظ على مصلحة الجميع".
التفاصيل في الملف الصوتي...