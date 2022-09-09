رحلت أيقونة الزمن... ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية
توفيت الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة، اليوم الخميس، بعد سويعات قليلة من إعلان القصر الملكي تدهور حالتها الصحية وخضوعها للمراقبة الطبية الدقيقة، ثم بدأ تواتر الأنباء عن توافد أبرز أبناء العائلة الملكية إلى قلعة بالمورال باسكتلندا، حيث فارقت الملكة الحياة.
حياة حافلة عاشتها الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، إذ زامن اعتلاؤها العرش تغيرات عميقة في بنية النظام العالمي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وانحسار دور بريطانيا كقوة عظمى أولى في العالم.
وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" أبرز محطات حياتها في صور.
© AP Photo / Pool/Victoria Jonesملكة بريطانيا العظمى إليزابيث الثانية خلال تسجيل البث السنوي لعيد الميلاد في قلعة وندسور بإنجلترا.
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© AP Photo / Pool/Victoria Jones
ملكة بريطانيا العظمى إليزابيث الثانية خلال تسجيل البث السنوي لعيد الميلاد في قلعة وندسور بإنجلترا.
© AP Photo / Eddie Worthملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، التي كانت آنذاك الأميرة إليزابيث، تقف مع زوجها الأمير فيليب دوق إدنبرة وأطفالهما.
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© AP Photo / Eddie Worth
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، التي كانت آنذاك الأميرة إليزابيث، تقف مع زوجها الأمير فيليب دوق إدنبرة وأطفالهما.
© AP Photoالأميرة إليزابيث (في الوسط) أثناء حديثها أمام الفتيات والفتيان البريطانيين الذين تم إجلاؤهم إلى الخارج أثناء الحرب العالمية الثانية، 22 أكتوبر 1940، لندن ، إنجلترا.
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© AP Photo
الأميرة إليزابيث (في الوسط) أثناء حديثها أمام الفتيات والفتيان البريطانيين الذين تم إجلاؤهم إلى الخارج أثناء الحرب العالمية الثانية، 22 أكتوبر 1940، لندن ، إنجلترا.
© AP Photoصورة زفاف الأميرة إليزابيث وزوجها دوق إدنبرة.
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© AP Photo
صورة زفاف الأميرة إليزابيث وزوجها دوق إدنبرة.
© AP Photo / INTERCONTINENTALEالملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب دوق إدنبرة بعد تتويجهما في كنيسة وستمنتر في لندن.، إنجلترا
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© AP Photo / INTERCONTINENTALE
الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب دوق إدنبرة بعد تتويجهما في كنيسة وستمنتر في لندن.، إنجلترا
© AFP 2022الملكة إليزابيث الثانية في محطة كنغز-كروس في لندن مع كلابها الأربعة من فصيل كورجي.
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© AFP 2022
الملكة إليزابيث الثانية في محطة كنغز-كروس في لندن مع كلابها الأربعة من فصيل كورجي.
© AP Photo 29 يوليو 1981- الأمير تشارلز وعروسه ديانا، أميرة ويلز، ووالديه، الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، يلوحان من شرفة قصر باكنغهام في لندن بعد زواجهما في سانت بول كاتيرال . ابتداءً من 2 يونيو 2012، تبدأ الملكة إليزابيث الثانية احتفالًا لمدة أربعة أيام بعيد ميلادها الستين على العرش.
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© AP Photo
29 يوليو 1981- الأمير تشارلز وعروسه ديانا، أميرة ويلز، ووالديه، الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، يلوحان من شرفة قصر باكنغهام في لندن بعد زواجهما في سانت بول كاتيرال . ابتداءً من 2 يونيو 2012، تبدأ الملكة إليزابيث الثانية احتفالًا لمدة أربعة أيام بعيد ميلادها الستين على العرش.
© AFP 2022 / Paul Hackett/Poolالملكة إليزابيث الثانية تتفقد الكتيبة الأولى والسرية رقم 7 التابعة لحرس كولد ستريم في وندسور في 20 مايو 1999. قدمت الملكة ألوانًا جديدة للفوج في قلعة وندسور بصفتها العقيد العام.
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© AFP 2022 / Paul Hackett/Pool
الملكة إليزابيث الثانية تتفقد الكتيبة الأولى والسرية رقم 7 التابعة لحرس كولد ستريم في وندسور في 20 مايو 1999. قدمت الملكة ألوانًا جديدة للفوج في قلعة وندسور بصفتها العقيد العام.
© AP Photo / Yui Mok, Poolملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، والأمير فيليب، دوق إدنبرة، يمضيان من خلال المعرض الملكي، خلال الافتتاح الرسمي للبرلمان، في مجلس اللوردات، في لندن، 4 يونيو 2014. الافتتاح الرسمي للبرلمان هي مسابقة سنوية للأبهة والسياسة تتمحور حول خطاب الملكة، وهو برنامج تشريعي كتبته الحكومة ولكن تلاه الملك أمام حشد من المشرعين والأقران الذين يرتدون ثياب القاقم والمسؤولين الاحتفاليين في زي مشرق يستحضر قرونًا ماضية.
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© AP Photo / Yui Mok, Pool
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، والأمير فيليب، دوق إدنبرة، يمضيان من خلال المعرض الملكي، خلال الافتتاح الرسمي للبرلمان، في مجلس اللوردات، في لندن، 4 يونيو 2014. الافتتاح الرسمي للبرلمان هي مسابقة سنوية للأبهة والسياسة تتمحور حول خطاب الملكة، وهو برنامج تشريعي كتبته الحكومة ولكن تلاه الملك أمام حشد من المشرعين والأقران الذين يرتدون ثياب القاقم والمسؤولين الاحتفاليين في زي مشرق يستحضر قرونًا ماضية.
© AFP 2022 / Fiona Hanson/Poolملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تجلس في غرفة ريجنسي بقصر باكنغهام بلندن في 19 أبريل 2006 وهي تنظر في بعض البطاقات التي تم إرسالها إليها بمناسبة عيد ميلادها الثمانين. وقال قصر باكنغهام إنها "تلقت حتى الآن 20 ألف بطاقة و 17 ألف بريد إلكتروني". تحتفل الملكة بعيد ميلادها الثمانين الفعلي يوم الجمعة 21 أبريل بجولة في بلدة وندسور تليها عشاء على شرفها أقامه ابنها الأمير تشارلز في قصر كيو في لندن.
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© AFP 2022 / Fiona Hanson/Pool
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تجلس في غرفة ريجنسي بقصر باكنغهام بلندن في 19 أبريل 2006 وهي تنظر في بعض البطاقات التي تم إرسالها إليها بمناسبة عيد ميلادها الثمانين. وقال قصر باكنغهام إنها "تلقت حتى الآن 20 ألف بطاقة و 17 ألف بريد إلكتروني". تحتفل الملكة بعيد ميلادها الثمانين الفعلي يوم الجمعة 21 أبريل بجولة في بلدة وندسور تليها عشاء على شرفها أقامه ابنها الأمير تشارلز في قصر كيو في لندن.
© AP Photo / Ben Stansall/Poolملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الثانية من اليمين، جالسة على العرش في مجلس اللوردات بجوار زوجها الأمير فيليب ، دوق إدنبرة، على اليمين، ابنها، الأمير تشارلز، أمير ويلز، الثاني من اليسار وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال، يستعد لإلقاء خطاب الملكة خلال افتتاح الدولة للبرلمان في قصر وستمنستر في لندن في 27 مايو 2015. يمثل الافتتاح الرسمي للبرلمان بداية رسمية للسنة البرلمانية ويحدد خطاب الملكة جدول أعمال الحكومة الجلسة القادمة.
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© AP Photo / Ben Stansall/Pool
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الثانية من اليمين، جالسة على العرش في مجلس اللوردات بجوار زوجها الأمير فيليب ، دوق إدنبرة، على اليمين، ابنها، الأمير تشارلز، أمير ويلز، الثاني من اليسار وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال، يستعد لإلقاء خطاب الملكة خلال افتتاح الدولة للبرلمان في قصر وستمنستر في لندن في 27 مايو 2015. يمثل الافتتاح الرسمي للبرلمان بداية رسمية للسنة البرلمانية ويحدد خطاب الملكة جدول أعمال الحكومة الجلسة القادمة.
© AFP 2022 / Don Emmertملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 يوليو 2010 في الأمم المتحدة في نيويورك. وكانت آخر مرة جاءت فيها الملكة البالغة من العمر 84 عامًا إلى نيويورك عام 1976، وكان ظهورها في الأمم المتحدة هو الأول منذ أن تحدثت هناك في عام 1957، بعد أربع سنوات من تتويجها.
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© AFP 2022 / Don Emmert
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 يوليو 2010 في الأمم المتحدة في نيويورك. وكانت آخر مرة جاءت فيها الملكة البالغة من العمر 84 عامًا إلى نيويورك عام 1976، وكان ظهورها في الأمم المتحدة هو الأول منذ أن تحدثت هناك في عام 1957، بعد أربع سنوات من تتويجها.
© AFP 2022 / Odd Andersenالملكة إليزابيث الثانية تنظر إلى الحشد من عربتها الحصان وهي تغادر قصر باكنغهام لافتتاح البرلمان في لندن، إنجلترا 6 ديسمبر 2000.
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© AFP 2022 / Odd Andersen
الملكة إليزابيث الثانية تنظر إلى الحشد من عربتها الحصان وهي تغادر قصر باكنغهام لافتتاح البرلمان في لندن، إنجلترا 6 ديسمبر 2000.
© AFP 2022 / Fiona Hansonتمت دعوة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية (على اليمين) للوقوف على عباءة ألقيت عند قدميها من قبل "الأحمق الإليزابيثي"، الملقب بييت كوبر، في إيستبوري مانور هاوس أثناء زيارتها لليوبيل الذهبي إلى شرق لندن في 9 مايو 2002.
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© AFP 2022 / Fiona Hanson
تمت دعوة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية (على اليمين) للوقوف على عباءة ألقيت عند قدميها من قبل "الأحمق الإليزابيثي"، الملقب بييت كوبر، في إيستبوري مانور هاوس أثناء زيارتها لليوبيل الذهبي إلى شرق لندن في 9 مايو 2002.
© AFP 2022 / Daniel Lealتقود ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية سيارة رينج روفر الخاصة بها عند وصولها لحضور معرض رويال ويندسور السنوي للخيول في وندسور، غرب لندن، في 10 مايو 2019. يعد معرض الخيول أكبر معرض للفروسية في الهواء الطلق في المملكة المتحدة، وقد بدأ في الأصل عام 1943 للمساعدة في جمع الأموال للجهود الحربية، واستمر العرض كل عام منذ ذلك الحين، وهو العرض الوحيد في المملكة المتحدة الذي يستضيف مسابقات دولية في قفز الحواجز والترويض والقيادة والتحمل.
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© AFP 2022 / Daniel Leal
تقود ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية سيارة رينج روفر الخاصة بها عند وصولها لحضور معرض رويال ويندسور السنوي للخيول في وندسور، غرب لندن، في 10 مايو 2019. يعد معرض الخيول أكبر معرض للفروسية في الهواء الطلق في المملكة المتحدة، وقد بدأ في الأصل عام 1943 للمساعدة في جمع الأموال للجهود الحربية، واستمر العرض كل عام منذ ذلك الحين، وهو العرض الوحيد في المملكة المتحدة الذي يستضيف مسابقات دولية في قفز الحواجز والترويض والقيادة والتحمل.
© AFP 2022 / Steve Parsonsملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تركب بالمورال فيرن، فيل بوني البالغ من العمر 14 عامًا، في وندسور هوم بارك، غرب لندن، خلال عطلة نهاية الأسبوع في 30 مايو و 31 مايو 2020.
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© AFP 2022 / Steve Parsons
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تركب بالمورال فيرن، فيل بوني البالغ من العمر 14 عامًا، في وندسور هوم بارك، غرب لندن، خلال عطلة نهاية الأسبوع في 30 مايو و 31 مايو 2020.
© AP Photo / Joe Giddensملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني، في ساندرينجهام هاوس، مقر إقامتها في نورفولك، في ساندرينجهام، إنجلترا، 5 فبراير 2022. استضافت الملكة حفل استقبال لأفراد المجتمع المحلي و مجموعات المتطوعين في Sandringham House عشية يوم الانضمام، الذكرى السبعين لحكمها.
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© AP Photo / Joe Giddens
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني، في ساندرينجهام هاوس، مقر إقامتها في نورفولك، في ساندرينجهام، إنجلترا، 5 فبراير 2022. استضافت الملكة حفل استقبال لأفراد المجتمع المحلي و مجموعات المتطوعين في Sandringham House عشية يوم الانضمام، الذكرى السبعين لحكمها.
© AP Photo / Matt Dunhamفي يوم 10 يوليو 2018 ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ومن اليسار، ميغان دوقة ساسكس، والأمير هاري، والأمير ويليام وكيت دوقة كامبريدج يشاهدون طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي تمر فوق قصر باكنغهام في لندن.
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© AP Photo / Matt Dunham
في يوم 10 يوليو 2018 ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ومن اليسار، ميغان دوقة ساسكس، والأمير هاري، والأمير ويليام وكيت دوقة كامبريدج يشاهدون طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي تمر فوق قصر باكنغهام في لندن.