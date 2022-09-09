رحلت أيقونة الزمن... ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

© AFP 2022 / Daniel Leal تقود ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية سيارة رينج روفر الخاصة بها عند وصولها لحضور معرض رويال ويندسور السنوي للخيول في وندسور، غرب لندن، في 10 مايو 2019. يعد معرض الخيول أكبر معرض للفروسية في الهواء الطلق في المملكة المتحدة، وقد بدأ في الأصل عام 1943 للمساعدة في جمع الأموال للجهود الحربية، واستمر العرض كل عام منذ ذلك الحين، وهو العرض الوحيد في المملكة المتحدة الذي يستضيف مسابقات دولية في قفز الحواجز والترويض والقيادة والتحمل.