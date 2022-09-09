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https://sputnikarabic.ae/20220909/زاخاروفا-تنفي-تقارير-إعلامية-عن-نية-روسيا-وضع-نظام-تأشيرات-للأوكرانيين-1067516675.html
زاخاروفا تنفي تقارير إعلامية عن نية روسيا وضع نظام تأشيرات للأوكرانيين
زاخاروفا تنفي تقارير إعلامية عن نية روسيا وضع نظام تأشيرات للأوكرانيين
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التقارير الإعلامية التي زعمت أن روسيا تخطط لوضع نظام تأشيرات للمواطنين الأوكرانيين خاطئة... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T11:34+0000
2022-09-09T11:34+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
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وقالت: "في وقت سابق، علقنا مرارًا وتكرارًا على الوضع المتعلق بنظام التأشيرات في العلاقات مع أوكرانيا. وفي هذا الصدد، لفتنا الانتباه إلى التقارير التي ظهرت في عدد من وكالات الأنباء بالإشارة إلى وزارة الخارجية الروسية حول وضع الجانب الروسي لنظام تأشيرات الدخول للمواطنين الأوكرانيين. هذا خطأ جوهري ومضلل".وأكدت أن موسكو تعمل على رد فعل على إدخال كييف نظام التأشيرات للروس، لكنها لا تنوي التصرف بالمثل، مشيرة إلى أنه: "أولا وقبل كل شيء، سننطلق من مصلحة روسيا والاعتبارات الإنسانية. ليس من خططنا خلق صعوبات إضافية للأوكرانيين العاديين، بما في ذلك اللاجئين الذين يسعون للحصول على الحماية في روسيا من اضطهاد القوميين الأوكرانيين. نحن لا ننسى العلاقات الأسرية وغيرها من الروابط التي توحد شعبي البلدين".منذ 1 يوليو/تموز، حظرت السلطات الأوكرانية دخول الروس إلى البلاد بدون تأشيرات.
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روسيا, ماريا زاخاروفا
روسيا, ماريا زاخاروفا

زاخاروفا تنفي تقارير إعلامية عن نية روسيا وضع نظام تأشيرات للأوكرانيين

11:34 GMT 09.09.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التقارير الإعلامية التي زعمت أن روسيا تخطط لوضع نظام تأشيرات للمواطنين الأوكرانيين خاطئة بشكل أساسي.
وقالت: "في وقت سابق، علقنا مرارًا وتكرارًا على الوضع المتعلق بنظام التأشيرات في العلاقات مع أوكرانيا. وفي هذا الصدد، لفتنا الانتباه إلى التقارير التي ظهرت في عدد من وكالات الأنباء بالإشارة إلى وزارة الخارجية الروسية حول وضع الجانب الروسي لنظام تأشيرات الدخول للمواطنين الأوكرانيين. هذا خطأ جوهري ومضلل".
وأكدت أن موسكو تعمل على رد فعل على إدخال كييف نظام التأشيرات للروس، لكنها لا تنوي التصرف بالمثل، مشيرة إلى أنه: "أولا وقبل كل شيء، سننطلق من مصلحة روسيا والاعتبارات الإنسانية. ليس من خططنا خلق صعوبات إضافية للأوكرانيين العاديين، بما في ذلك اللاجئين الذين يسعون للحصول على الحماية في روسيا من اضطهاد القوميين الأوكرانيين. نحن لا ننسى العلاقات الأسرية وغيرها من الروابط التي توحد شعبي البلدين".
منذ 1 يوليو/تموز، حظرت السلطات الأوكرانية دخول الروس إلى البلاد بدون تأشيرات.
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