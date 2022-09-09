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https://sputnikarabic.ae/20220909/زلزال-بقوة-56-ريختر-يضرب-جنوبي-بيرو-1067499758.html
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب جنوبي بيرو
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب جنوبي بيرو
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، صباح الجمعة، جنوب دولة بيرو. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T01:34+0000
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بيرو
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بوينس آيرس – سبوتنيك. وبحسب ما أفاد به المركز الوطني لرصد الزلازل، تم رصد الزلزال في الساعة 16:59 (00:59 بتوقيت موسكو) على عمق 29 كيلومتر.ولم ترد أي معلومات عن الإصابات والخسائر المادية بعد.
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زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب جنوبي بيرو

01:34 GMT 09.09.2022
© AP Photo / Harley Palangchaoزلزال قوي في الفلبين، 27 يوليو 2022
زلزال قوي في الفلبين، 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Harley Palangchao
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ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، صباح الجمعة، جنوب دولة بيرو.
بوينس آيرس – سبوتنيك. وبحسب ما أفاد به المركز الوطني لرصد الزلازل، تم رصد الزلزال في الساعة 16:59 (00:59 بتوقيت موسكو) على عمق 29 كيلومتر.
ولم ترد أي معلومات عن الإصابات والخسائر المادية بعد.
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