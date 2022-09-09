https://sputnikarabic.ae/20220909/زلزال-بقوة-56-ريختر-يضرب-جنوبي-بيرو-1067499758.html
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب جنوبي بيرو
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب جنوبي بيرو
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، صباح الجمعة، جنوب دولة بيرو. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T01:34+0000
2022-09-09T01:34+0000
2022-09-09T01:34+0000
بيرو
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بوينس آيرس – سبوتنيك. وبحسب ما أفاد به المركز الوطني لرصد الزلازل، تم رصد الزلزال في الساعة 16:59 (00:59 بتوقيت موسكو) على عمق 29 كيلومتر.ولم ترد أي معلومات عن الإصابات والخسائر المادية بعد.
بيرو
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
بيرو
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب جنوبي بيرو
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ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، صباح الجمعة، جنوب دولة بيرو.
بوينس آيرس – سبوتنيك
. وبحسب ما أفاد به المركز الوطني لرصد الزلازل، تم رصد الزلزال في الساعة 16:59 (00:59 بتوقيت موسكو) على عمق 29 كيلومتر.
ولم ترد أي معلومات عن الإصابات والخسائر المادية بعد.