https://sputnikarabic.ae/20220909/صحيفة-روسيا-لديها-ورقة-رابحة-مخفية-في-القطب-الشمالي-في-حالة-وقوع-هجوم-نووي-أمريكي-1067500488.html
صحيفة: روسيا لديها ورقة رابحة مخفية في القطب الشمالي في حالة وقوع هجوم نووي أمريكي
صحيفة: روسيا لديها ورقة رابحة مخفية في القطب الشمالي في حالة وقوع هجوم نووي أمريكي
تمتلك روسيا ورقة رابحة خفية في القطب الشمالي في حالة حدوث عدوان نووي من الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "سوهو" الصينية. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T05:15+0000
2022-09-09T05:15+0000
2022-09-09T05:15+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وكتبت الصحيفة: "صدمت روسيا العالم العام الماضي بمناورات عسكرية في مياه القطب الشمالي. خلال هذه المناورات، اخترقت ثلاث غواصات روسية صاروخية نووية استراتيجية الجليد وظهرت في نفس الوقت في نقاط محددة مسبقًا. تم تنفيذ المناورات ليس فقط بشكل احترافي، ولكن أيضًا بسرعة كبيرة. حتى الخبراء العسكريون الأمريكيون أجبروا على الاعتراف بأن الغواصات النووية الروسية يمكن أن تطفو بسرعة في أي مكان في القطب الشمالي في أي وقت من النهار أو الليل وتطلق صاروخًا نوويًا استراتيجيًا".تؤكد الصحيفة الصينية أنه لا توجد دولة في العالم اليوم قادرة على اكتشاف غواصة روسية ستكون مختبئة تحت جليد القطب الشمالي. مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الغواصات الاستراتيجية تظل جاهزة للقتال ويمكنها ضرب العدو في أي وقت، يمكننا القول أن روسيا لديها ورقة رابحة قوية مخفية في القطب الشمالي في حالة وقوع هجوم نووي أمريكي. لا يمكن إنكار أن هذه الأسلحة تشكل رادعًا مهمًا للغاية بالنسبة لأمريكا.وتخلص الصحيفة: "في الوقت الحاضر، تواصل روسيا تعزيز حدودها في القطب الشمالي. حتى الولايات المتحدة لا تستطيع مواكبة روسيا في القطب الشمالي".
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
صحيفة: روسيا لديها ورقة رابحة مخفية في القطب الشمالي في حالة وقوع هجوم نووي أمريكي
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تمتلك روسيا ورقة رابحة خفية في القطب الشمالي في حالة حدوث عدوان نووي من الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "سوهو" الصينية.
وكتبت الصحيفة: "صدمت روسيا العالم العام الماضي بمناورات عسكرية في مياه القطب الشمالي. خلال هذه المناورات، اخترقت ثلاث غواصات روسية صاروخية نووية استراتيجية الجليد وظهرت في نفس الوقت في نقاط محددة مسبقًا. تم تنفيذ المناورات ليس فقط بشكل احترافي، ولكن أيضًا بسرعة كبيرة. حتى الخبراء العسكريون الأمريكيون أجبروا على الاعتراف بأن الغواصات النووية الروسية يمكن أن تطفو بسرعة في أي مكان في القطب الشمالي في أي وقت من النهار أو الليل وتطلق صاروخًا نوويًا استراتيجيًا".
وأضافت: "يجب ألا تعتقد أن تقنية كسر الغطاء الجليدي بسيطة. الولايات المتحدة، بالنظر إلى روسيا، اعتقدت ذلك أيضًا. حاول الأمريكيون تكرار مناورة الغواصات الروسية خلال التدريبات التالية في القطب الشمالي، وكانت النتيجة غير سارة للغاية. اخترقت الغواصة الأمريكية الجليد جزئيًا وخرجت. بينما كان يحاول الأمريكيون إخراج بقية الهيكل إلى السطح، تجمد الماء مرة أخرى. يقول المقال: "كانت الغواصة الأمريكية محاصرة في الجليد".
تؤكد الصحيفة الصينية أنه لا توجد دولة في العالم اليوم قادرة على اكتشاف غواصة روسية ستكون مختبئة تحت جليد القطب الشمالي. مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الغواصات الاستراتيجية تظل جاهزة للقتال ويمكنها ضرب العدو في أي وقت، يمكننا القول أن روسيا لديها ورقة رابحة قوية مخفية في القطب الشمالي في حالة وقوع هجوم نووي أمريكي. لا يمكن إنكار أن هذه الأسلحة تشكل رادعًا مهمًا للغاية بالنسبة لأمريكا.
وتخلص الصحيفة: "في الوقت الحاضر، تواصل روسيا تعزيز حدودها في القطب الشمالي. حتى الولايات المتحدة لا تستطيع مواكبة روسيا في القطب الشمالي".