https://sputnikarabic.ae/20220909/كوريا-الشمالية-تعلن-نفسها-قوة-نووية-1067520637.html
كوريا الشمالية تعلن نفسها قوة نووية
كوريا الشمالية تعلن نفسها قوة نووية
قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أونغ، الخميس، إنه في ظل القانون الجديد أصبح وضع بلاده كدولة تمتلك أسلحة نووية لا رجعة فيه. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T12:23+0000
2022-09-09T12:23+0000
2022-09-09T12:23+0000
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كاريكاتير
كوريا الشمالية
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وقال كيم خلال الإعلان عن توقيع قانون يجعل بلاده دولة نووية: "لن نقبل نزع سلاحنا النووي أبدا"، مضيفا أن: "السلاح النووي هو الخيار الأخير لو تعرضنا لغزو أو لتهديد وشيك"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.ولفت الزعيم الكوري الشمالي خلال خطابه في اجتماع مجلس الشعب الأعلى، إلى أنه "لن تكون هناك أي مفاوضات من أجل نزع السلاح النووي في بلادنا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, كاريكاتير, كوريا الشمالية
وسائط متعددة, كاريكاتير, كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تعلن نفسها قوة نووية
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قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أونغ، الخميس، إنه في ظل القانون الجديد أصبح وضع بلاده كدولة تمتلك أسلحة نووية لا رجعة فيه.
وقال كيم خلال الإعلان عن توقيع قانون يجعل بلاده دولة نووية: "لن نقبل نزع سلاحنا النووي أبدا"، مضيفا أن: "السلاح النووي هو الخيار الأخير لو تعرضنا لغزو أو لتهديد وشيك"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.
ولفت الزعيم الكوري الشمالي خلال خطابه في اجتماع مجلس الشعب الأعلى
، إلى أنه "لن تكون هناك أي مفاوضات من أجل نزع السلاح النووي في بلادنا".