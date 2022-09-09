https://sputnikarabic.ae/20220909/وزير-الخارجية-النمساوي-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-عدد-من-المواطنين-الروس-ستبقى-دون-تغيير-1067506948.html

وزير الخارجية النمساوي: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد عدد من المواطنين الروس ستبقى دون تغيير

وزير الخارجية النمساوي: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد عدد من المواطنين الروس ستبقى دون تغيير

اعتبر وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبورغ، اليوم الجمعة، أن فكرة الحظر الكامل على إصدار تأشيرات الاتحاد الأوروبي للروس خطأ، مؤكدًا أن روسيا "تظل جزءًا من... 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T07:55+0000

2022-09-09T07:55+0000

2022-09-09T07:55+0000

العالم

النمسا

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وقال شالينبورغ خلال لقاء صحفي مع جريدة "وينر زيتونغ": "من المهم اتباع الإحساس وعدم المبالغة في ذلك. سيكون توقفًا تامًا لدخول جميع الروس البالغ عددهم 144 مليونًا".كما أكد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد عدد من المواطنين الروس ستبقى دون تغيير، وقد تنتهي صلاحية اتفاقية تسهيل التأشيرة بين روسيا والاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من يوم الاثنين، 12 أيلول/سبتمبر. وقال شالينبورغ: "أستطيع أن أؤكد لكم أن الاتحاد الأوروبي متحد في هذه القضية، ولن تتغير العقوبات. سيتم أيضًا توسيع قائمة الأفراد دون تغييرات".وأضاف شالينبورغ أن "النمسا بتاريخها" تعرف جيدًا الحقائق الروسية، وأن "الجغرافيا لا تتغير، وتبقى روسيا جزءًا من التاريخ والثقافة الأوروبيين".كما لم يستبعد وزير الخارجية النمساوي إمكانية الرفع التدريجي لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وأن فيينا يمكن أن تصبح مكانًا للمفاوضات. وقال الوزير، في رد على سؤال حول ما إذا كان يرى أنه من الممكن رفع العقوبات تدريجياً في حالة اتخاذ خطوات متبادلة من موسكو: "العقوبات أداة مرنة، لكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك. آمل حقًا أن نعود في وقت ما إلى النقطة التي يمكن أن تنجح فيها الدبلوماسية". وأضاف أن المفاوضات "تحتاج إلى الجانبين". وشدد شالنبرغ، عند سؤاله عما إذا كانت النمسا مستعدة لأن تصبح منصة للمفاوضات مع روسيا، على أنه "بالطبع، إذا أصبحت الدبلوماسية القوة المهيمنة، فسنكون على استعداد" لقبول المفاوضين.

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